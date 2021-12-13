Итальянская церковь извинилась за слова о несуществующем Санта-Клаусе

В середине декабря во время религиозного фестиваля сицилийский епископ Антонио Стальяно произнес речь, которой настроил против себя огромное количество родителей.
Выступая с обращением к прихожанам, Стальяно заявил, что Санта-Клауса в красном костюме не существует и что этот образ был придуман в коммерческих целях.
Епископ попытался объяснить суть Рождества и рассказать о настоящем Святом Николае, который раздавал дары беднякам и подвергался гонениям со стороны римского императора.
Однако такая правда не понравилась огромному количеству итальянских родителей, которые обвинили епископа в некомпетентности и назвали его «Гринчем, разрушающем детские сказки и убивающим дух Рождества». Возмущение проповедью Стальяно было настолько сильным, что римско-католическая епархия на Сицилии была вынуждена публично извиниться за слова епископа.
Глава отдела коммуникаций церкви Алессандро Паолино написал на странице в Facebook: «От имени епископа я выражаю сожаление по поводу заявления, которое разочаровало малышей, и хочу сказать, что намерения Стальяно были совсем другими». Он также попытался пояснить смысл сказанного и отметил, что образ Санта-Клауса демонстрирует важность благотворительности и щедрости, но все это теряет смысл, если излишне его коммерциализировать.
Такие извинения не сильно помогли. В итальянских соцсетях скандал продолжает обсуждаться уже несколько дней. Возмущенные родители обвиняют Стальяно во вторжении в семейные традиции и уверяют, что теперь их дети, услышавшие речь про несуществующего Санта-Клауса, «очень расстроены» и «подавлены», и все это накануне Рождества.