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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Польский дизайнер создала «эмоциональную одежду» (видео)

Она «считывает» реакцию человека и меняет цвет, если он волнуется.

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Польский дизайнер Ига Венглинска создала «одежду поддержки», которая считывает волнение и тревожность и начинает мигать огнями.

В коллекции пока только два топа футуристического дизайна. Они оснащены датчиками, которые фиксируют частоту сердечных сокращений, температуру и кожно-гальваническую реакцию. Если человек начинает испытывать волнение или тревожность, то эти показатели увеличиваются и датчики передают информацию светодиодам, встроенным в ткань.

Таким образом, когда эмоциональное состояние человека резко меняется, то одежда меняет цвет или начинает мигать огнями. 

Например, темно-коричневый топ с длинными рукавами реагирует на температуру тела и частоту сердечных сокращений и меняет свой цвет на полупрозрачный и наоборот, а встроенные в боковые части огни мигают в такт сердцебиению. Второй топ, похожий на воздушный шар, также реагирует на сердцебиение и температуру тела. При изменении нормальных показателей, свет диодных лампочек меняется с теплого на холодный, пишет Dezeen.

Дизайнер надеется, что ее «эмоциональная» одежда поможет людям справиться с тревогой и стрессом и более внимательно относиться к другим людям.

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