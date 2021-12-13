Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кому с 1 января поднимут зарплаты и чем необычна эта прибавка Сотрудников могут ждать сюрпризы, так как на рынке труда наметился неожиданный тренд
Фоторепортажи
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Новой Зеландии за один день сделал 10 прививок от коронавируса

Он за деньги посещал центры вакцинации вместо других людей.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
18:38 (мск)Голикова пообещала, что законопроект о QR-кодах не коснется детей
Новости по темеПолная статистика

Власти Новой Зеландии начали расследовать информацию о том, что житель страны, чье имя не называется в интересах следствия, всего за один день получил десять доз вакцины против COVID-19. Делал он это не с целью укрепить собственное здоровье, а с целью заработать.

По имеющейся информации, мужчина за деньги посещал различные пункты вакцинации от имени других людей, которые таким образом хотели обойти ковидные ограничения и получить сертификаты вакцинации, не ставя прививок.

В Новой Зеландии существует упрощенная система вакцинации против ковида. Вакцину можно заказать через официальный сайт, у врача или обратиться лично в один из центров приема пациентов. Для прививки нужно лишь сообщить медработнику свое имя, дату рождения и физический адрес — никакой дополнительной идентификации не требуется. Эта система значительно упрощает доступ к вакцине, но при этом позволяет противникам вакцинации легко обходить ограничения.

В местном Минздраве отметили, что такая схема обмана может быть опасна для обеих сторон истории.

Мужчине с десятью дозами вакцины посоветовали немедленно обратиться в медучреждение, хотя и отметили, что, скорее всего, ничего хуже лихорадки и головных болей после передозировки не случится, пишет The Guardian.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь