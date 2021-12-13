18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Новой Зеландии за один день сделал 10 прививок от коронавируса
Он за деньги посещал центры вакцинации вместо других людей.
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Власти Новой Зеландии начали расследовать информацию о том, что житель страны, чье имя не называется в интересах следствия, всего за один день получил десять доз вакцины против COVID-19. Делал он это не с целью укрепить собственное здоровье, а с целью заработать.
По имеющейся информации, мужчина за деньги посещал различные пункты вакцинации от имени других людей, которые таким образом хотели обойти ковидные ограничения и получить сертификаты вакцинации, не ставя прививок.
В Новой Зеландии существует упрощенная система вакцинации против ковида. Вакцину можно заказать через официальный сайт, у врача или обратиться лично в один из центров приема пациентов. Для прививки нужно лишь сообщить медработнику свое имя, дату рождения и физический адрес — никакой дополнительной идентификации не требуется. Эта система значительно упрощает доступ к вакцине, но при этом позволяет противникам вакцинации легко обходить ограничения.
Мужчине с десятью дозами вакцины посоветовали немедленно обратиться в медучреждение, хотя и отметили, что, скорее всего, ничего хуже лихорадки и головных болей после передозировки не случится, пишет The Guardian.
Екатерина Гура