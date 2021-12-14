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14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

​Недалеко от Берлина нашли золото кельтов

Ученые назвали это археологической сенсацией.

В Потсдаме немецкие археологи при содействии министра по делам науки, исследований и культуры Манья Шюле устроили большую пресс-конференцию, на которой рассказали о последней выдающейся находке.

Сообщается, что некоторое время назад в небольшой деревне Баиц, в федеральной земле Бранденбург, было найдено золото кельтов — 41 монета, которые относятся к ясторфской культуре. Возраст находки оценивается в более чем два тысячелетия, а сами они изготовлены из золота с небольшим добавлением серебра и меди.

Первые 11 монет совершенно случайно нашел Вольфганг Херкт, который является волонтером и занимается уходом за археологическими памятниками. О своей находке он сообщил специалистам, и в районе были начаты археологические раскопки, позволившие найти еще 30 монет и следы древнего поселения.

Ученые называют эти находки настоящей сенсацией. Еще никогда в Бранденбурге не находили столько золотых монет сразу, а кроме того, место находки расположено далеко за пределами территории обитания кельтов в Западной и Центральной Европе. Поэтому теперь ученым предстоит найти объяснение тому, как монеты попали в этот регион, пишет Deutsche Welle.

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