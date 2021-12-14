18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые планируют поселить астронавтов в лунных пещерах
Для этого они изучают их строение и условия.
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Ученые уже давно размышляют над тем, чтобы построить на Луне космическую научную базу. Поскольку внешние условия там не самые благоприятные, идеальным решением для размещения базы может быть одна из глубоких ям или лунных пещер, которые в основном выглядят как круглые дыры, пробитые в лунной поверхности. Но до недавнего времени условия внутри этих природных укрытий были недостаточно изучены.
Исправить это решили специалисты кафедры астрофизических и планетарных наук из Колорадского университета в Боулдере. Они проанализировали имеющиеся данные и создали компьютерную модель, показывающую среду и условия внутри этих углублений.
Например, по мере приближения к экватору температура на поверхности может достигать более 100 градусов по Цельсию днем, а ночью опускаться до 170 градусов.
Исследователи разработали моделирование для отслеживания температуры в гипотетических лунных ямах и пещерах различных форм и размеров, когда Солнце восходит и садится над Луной. Они обнаружили, что имеет значение то, как эти образования ориентированы. Например, если вход в пещеру направлен прямо на восходящее солнце, будет намного теплее, чем если бы он был направлен в сторону.
Кроме того, так же как пещеры на Земле, пещеры на Луне, вероятно, поддерживают относительно мягкую среду.
Ученые также решили проверить гипотезу о том, что в таких лунных пещерах может быть лед, который мог бы пригодиться астронавтам для питья, бытовых целей и даже ракетного топлива. Но, судя по результатам нового моделирования, многие лунные ямы и пещеры, вероятно, слишком теплые, чтобы быть хранилищем для такого космического льда, пишет Phys.org.
Екатерина Гура.