13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Музыканты из США показали, как звучит коронавирус (видео)
Они превратили его генетический код в музыку.
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Авторы американского проекта Viromusic решили показать коронавирус с необычной стороны и создали музыку, используя для этого его генетический код. Специальный алгоритм находит отдельные участки кода РНК внутри вируса, а затем с помощью процесса сонификации превращает буквы в музыкальные ноты, которые и складываются в отдельные музыкальные мелодии, исполняемые профессиональными музыкантами на различных инструментах.
Создатели проекта уверяют, что все полученные треки (на данный момент их пять) являются точным «переводом» генетического кода коронавируса, и не были подвергнуты никаким манипуляциям и редактированию с целью «улучшить звучание».
Кстати, все пять музыкальных произведений, а также подробная инструкция по их созданию выставлена на продажу в виде NFT. Цена одного трека стартует от 268 долларов. Пока за две недели авторам проекта удалось продать лишь один «музыкальный вирус», пишет Dazed.
Екатерина Гура