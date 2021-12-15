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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Музыканты из США показали, как звучит коронавирус (видео)

Они превратили его генетический код в музыку.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Авторы американского проекта Viromusic решили показать коронавирус с необычной стороны и создали музыку, используя для этого его генетический код. Специальный алгоритм находит отдельные участки кода РНК внутри вируса, а затем с помощью процесса сонификации превращает буквы в музыкальные ноты, которые и складываются в отдельные музыкальные мелодии, исполняемые профессиональными музыкантами на различных инструментах.

Создатели проекта уверяют, что все полученные треки (на данный момент их пять) являются точным «переводом» генетического кода коронавируса, и не были подвергнуты никаким манипуляциям и редактированию с целью «улучшить звучание».

По словам авторов Viromusic, им было интересно узнать, что представляет из себя «настоящая песня коронавируса».

Кстати, все пять музыкальных произведений, а также подробная инструкция по их созданию выставлена на продажу в виде NFT. Цена одного трека стартует от 268 долларов. Пока за две недели авторам проекта удалось продать лишь один «музыкальный вирус», пишет Dazed.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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