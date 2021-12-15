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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подозрительный медведь попал в фотоловушку в Канаде (видео)

Забавные кадры.

Медведь гризли, которого зафиксировала фотоловушка в канадском лесу, рассмешил пользователей Сети.

Взрослый упитанный мишка не спеша подошел к камере, всмотрелся в нее, подумал, бросил косой взгляд и поспешил скрыться за кадром. Комментаторы под видеороликом прозвали косолапого «самым подозрительным медведем на свете».

«Просто показывает, насколько дикая природа в курсе о том, что происходит вокруг. Медведи вот проверяют камеру. У этих животных такой острый слух, что они даже слышат, как включается камера», — добавил один из пользователей.

Ролик был снят на Юконе и опубликован смотрителем Дэвидом Трупом, который наблюдает за фотоловушками и датчиками на заповедной территории.

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