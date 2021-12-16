13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы регионы России с самыми доброжелательными жителями
Москва в топ-10 не попала.
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Социальная сеть «Одноклассники» представила ежегодный рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей, который был составлен на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году.
Так, наиболее позитивными в своих реакциях в соцсети в этом году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Алтайский край, который был лидером прошлого года, в этом году опустился на четвертую строчку, а замыкают позитивную пятерку пользователи ОК из Хабаровского края. В десятке позитивных регионов также оказались Санкт-Петербург, Воронежская, Новосибирская, Иркутская и Свердловская области.
А вот лидерами противоположного рейтинга пользователей с самыми печальными и негативными эмоциями в этом году стали Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край. Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в четвертом квартале, в том числе в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Также в «негативный» топ-5 вошли Красноярский и Пермский края.
Среди самых обсуждаемых тем в этом году, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей ОК: юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.
С другими результатами рейтинга эмоций ОК можно ознакомиться в новом разделе «Карта эмоций», представленном на специальном сайте с итогами года соцсети.
Екатерина Гура