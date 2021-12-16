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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайские археологи нашли 2000-летнюю могилу императора Лю Хэна

Он был одним из самых известных правителей династии Хань.

Археологи из Китая смогли идентифицировать захоронение могущественного императора Лю Хэна (храмовое имя Вэнь-ди), одного из самых известных правителей династии Хань, правившего в Китае с 180 по 157 гг. до н.э.

Мавзолеем Лю Хэна оказался могильный комплекс Балин, расположенный в местечке Фэнхуанцзуй, рядом с городом Сиань, в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Ученые ведут крупномасштабные археологические раскопки в этом районе еще с начала века. За эти годы им удалось установить границы Балина, выяснить расположение основных культурных реликвий и составить полную схему комплекса.

На территории кургана археологи нашли более ста могил сановников и удельных князей и в 2017 году приступили к раскопкам этих захоронений. За четыре года им удалось найти большое количество культурных реликвий, включая керамические статуэтки, кувшины, бронзовые пряжки, железное оружие и другое. В декабре 2021 года, по находкам из близлежащих захоронений, ученые смогли подтвердить, что насыпь в центре кургана является могилой императора Лю Хэна.

По словам старшего научного сотрудника Академии археологии провинции Шэньси Ма Юнъина, как по форме, так и по схеме могила Вэнь-ди напоминает комплексы Чанли и Янлин, которые являются могилами Гао-цзу, основателя династии Хань Лю Бана и Цзин-ди, сына Лю Хэна, соответственно.

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