17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи обнаружили в канадской пещере древний зуб домашней собаки
Это самая древняя прирученная собака из когда-либо найденных в Северной Америке.
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Команда ученых во главе со специалистами из Института Хакаи опубликовала результаты 20-летнего исследования внутренних помещений известняковых пещер Хайда-Гвайи у северного побережья Британской Колумбии.
В ходе исследования одной из пещер ученые обнаружили зуб древнего животного. С помощью анализа ДНК и радиоуглеродного датирования они узнали, что зуб принадлежал домашней собаке, жившей вместе с людьми в пещере примерно 13 100 лет назад.
Ученые предполагают, что первая домашняя собака, вероятно, попала на территорию Северной Америки через Берингов пролив вместе с древними людьми. ДНК-анализ найденного зуба показал связь древней собаки и местных серых волков (родственники современных североамериканских волков). Зуб, скорее всего, принадлежал животному, появившемуся в результате такого естественного скрещивания.
Специалисты также полагают, что древние люди использовали собаку для охоты. В пещере были найдены более тысячи останков древних животных, в том числе тех, что принадлежали бурым медведям, которые жили примерно 17 200 лет назад.
Также исследователи обнаружили в пещерах древние артефакты, в том числе каменные орудия труда и наконечники копий, что свидетельствует о том, что люди населяли этот регион на 200 лет раньше, чем считалось, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура