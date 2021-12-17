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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер из Финляндии нарисовал на льду гигантскую лису

На создание рисунка он потратил четыре часа.

В декабре на льду озера Питкяярви к северу от Хельсинки появилось гигантское изображение лисы высотой около 90 метров. Автором рисунка стал архитектор и дизайнер Паси Видгрен, который создал его с помощью лопаты.

Фото и видео процесса и уже готовой работы Видгрен опубликовал в соцсетях, и рассказал, что на создание гигантского рисунка у него ушло четыре часа.

Лису он нарисовал еще в начале декабря, но все заговорили о ней лишь сейчас, когда рисунок на озере сфотографировали туристы и фото стало вирусным в соцсетях.

Рисовать животных на снегу Видгрен начал шесть лет назад. В его коллекции уже есть медведь, сова, глухарь, заяц и волк.

Дизайнер надеется, что его рисунки принесут пользу людям и они будут чаще гулять и дышать свежим воздухом.

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