Археологи обнаружили в центральном Китае древний город

На территории деревни Таоцзяин в провинции Хэнань в центральном Китае археологи обнаружили городское поселение времен династии Шан (1600−1046 годы до нашей эры).
Площадь найденного города составляет 560 метров с востока на запад и 330 метров с севера на юг. К настоящему времени на этой территории археологи нашли 27 гробниц и различные артефакты, в том числе более 70 предметов из бронзы, оружие, инструменты, глиняную и нефритовую посуду, а также предметы из костей.
Кроме того на территории города были обнаружены жилая и производственная зоны с печами, колодцами и специальными ямами. К востоку от города археологи также нашли кольцевую траншею длиной примерно 330 метров с севера на юг и шириной примерно 300 метров с востока на запад, что указывает на оборонительный характер этого места.
Четкое функциональное зонирование территории свидетельствует о высоком уровне города.
По словам ученых, это открытие имеет большое археологическое значение для изучения культуры времен династии Шан. Дальнейшие археологические исследования продолжаются.