В Австралии нашли многоножку-рекордсмена с тысячей ног

Ученые обнаружили первую в мире многоножку, у которой более тысячи ног, а точнее — 1306. Это настоящий рекорд по количеству ног среди всех живых существ на Земле.
Многоножка, получившая название Eumillipes persephone, была найдена на глубине 60 метров под землей в буровой скважине в Западной Австралии. Длина ее тела составляет 9,5 сантиметра, а ширина — 1 миллиметр. Беспозвоночное существо имеет 330 сегментов тела, усики, клюв и конусовидную голову.
Чтобы пересчитать все крошечные ноги существа, ученым понадобилось его изображение в высоком разрешении и почти час времени.
Известно, что предыдущий рекорд по количеству конечностей принадлежал калифорнийскому виду многоножек Illacme plenipes у которых может быть 750 ног.
Сообщается, что в последние годы под поверхностью Земли были обнаружены и другие ранее неизвестные беспозвоночные, в том числе жуки и многоножки в бразильских железорудных пещерах и пауки в пещерах плато Эдвардс в Техасе.
Ученые отмечают, что подземные среды обитания и их обитатели имеют огромное экологическое значение для фильтрации грунтовых вод и выявления токсинов в окружающей среде, но на данный момент они изучены очень слабо, пишет CNN.