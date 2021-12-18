Самое маленькое арабское государство в мире является полностью островной страной.— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) December 16, 2021
Да, речь идет про #Бахрейн, который располагается на архипелаге, состоящем из трёх более-менее крупных островов и тридцати мелких, причём все эти острова, кроме одного, представляют собой атоллы. pic.twitter.com/QWlWCd8vFf
17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самое маленькое арабское государство в мире показали из космоса
Оно расположено на небольшом архипелаге в Персидском заливе.