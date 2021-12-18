Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Китае выпустят драгоценные монеты в честь года Тигра Они поступят в продажу 21 декабря
Фоторепортажи
12Ангелу Меркель проводили с поста канцлера
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самое маленькое арабское государство в мире показали из космоса

Оно расположено на небольшом архипелаге в Персидском заливе.

Занимая всего 780 квадратных километров, Бахрейн является третьей самой маленькой по величине страной в Азии после Мальдивских островов и Сингапура, а также самым маленьким арабским государством в мире.

Но даже при таких миниатюрных масштабах эту страну можно рассмотреть с борта Международной космической станции. Фотографией Бахрейна поделился российский космонавт Антон Шкаплеров.

«Бахрейн располагается на архипелаге, состоящем из трех более-менее крупных островов и тридцати мелких, причём все эти острова, кроме одного, представляют собой атоллы», — написал он.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь