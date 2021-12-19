11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали пользу от разговоров с незнакомцами
Такие беседы получаются более глубокими, чем можно было ожидать.
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Разговор по душам с незнакомцем помогает людям снять стресс, почувствовать себя менее одинокими и более счастливыми, показало новое исследование.
Психологи провели серию экспериментов с участием более 1,8 тыс. человек. Их просили вести как поверхностные, так и серьезные разговоры с незнакомыми людьми. Участники ожидали, что будут чувствовать неловкость во время доверительной беседы на серьезную тему, а польза от таких разговоров будет небольшой, но ошиблись.
Как оказалось, незнакомые люди были внимательными слушателями, интересовались проблемами собеседника и проявляли эмпатию.
Ученые напоминают, что люди имеют глубоко социальную природу — для душевного равновесия и ощущения счастья им важно выстраивать и поддерживать социальные связи. При этом для душевных бесед они обычно выбирают родственников и близких, считая, что незнакомые люди не смогут разделить их чувства и будут равнодушными. Они «недооценивают социальную природу других», говорят авторы исследования.
Теперь ученые намерены выяснить, срабатывает ли этот эффект одинаково в разных культурах.
Анна Лысенко