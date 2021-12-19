16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Паук прервал пресс-конференцию министра в Австралии (видео)
Забавный инцидент попал на камеры.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат вынуждена была прервать пресс-конференцию из-за крупного паука-охотника, который в момент выступления женщины начал взбираться по ее ноге.
Д'Ат говорила о необходимости соблюдения компаниями последних правил вакцинации. В этот момент кто-то из присутствующих заметил животное. «Ладно, может кто-нибудь его снять?» — спросила Д'Ат.
Главный санитарный врач Джон Джеррард попытался отогнать паука бумагами, и тот в панике убежал. «Вот это был момент, не так ли?» — сказала министр. «У нас есть не только COVID, но и пауки», — пошутила она.
Пауки-охотники могут наносить болезненные укусы, но в целом для человека не опасны.
Анна Лысенко