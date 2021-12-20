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09:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Проектор размером с банку газировки продают на 1200 рублей дешевле

Зима — время долгих посиделок с семьей, друзьями или в комфортной тишине. Появляется больше времени на фильмы, чтение, игры и другие домашние развлечения. Чтобы такие неповторимые минуты были еще уютнее, можно «вооружиться» теплым пледом, вкусной едой, напитками и не только. В этом обзоре мы собрали полезные находки с AliExpress, которые точно пригодятся зимними вечерами.

Мощный проектор размером с банку газировки

Проекторы становятся все миниатюрнее и все умнее. Модель BYINTEK P20 немного больше маленькой банки газировки и весит всего полкилограмма, но при этом дарит качество видео 4K и объемный звук. Его удобно брать с собой на работу, в школу и устраивать зрелищные киносеансы просто на стене комнаты. Качество как в кинотеатре точно порадует. Сейчас товар можно заказать с промокодом на 1200 рублей и экспресс-доставкой.

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В отзывах пишут:
  • Отличная вещь! Рекомендую!
  • Всё чётко, коробка не мятая, доставка 8 дней, всё отлично! Рекомендую.
Мощный проектор размером с банку газировки
Магнитная открывалка

Появилось новое поколение открывалок из нержавеющей стали. Теперь они не просто мгновенно, легко и безопасно открывают бутылку, но “подхватывают” крышку любимого напитка в момент открытия благодаря магниту. Полезная находка для каждой кухни по символической цене. 

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  • Всё чётко, работает, можно брать.
Магнитная открывалка
Самонагревающиеся носки

Магнитные терапевтические носки имеют двойной эффект: они слегка нагреваются при ходьбе (благодаря чему в них всегда тепло, даже в сильный мороз) и по-особому воздействуют на стопу. Фактически это микромассаж с эффектом акупунктуры. Он помогает снимать усталость и бороться с отеками. Точно надо брать, тем более за такую цену!

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  • Носочки греют, проверено!
  • Всё отлично. Описанию соответствует. Доставка быстрая. Упаковано хорошо. Большое спасибо!
Самонагревающиеся носки
Очень недорогие беспроводные наушники

Почему стоит купить: Ну хотя бы потому, что фирма весьма и весьма известная. Когда-то удивляли ноутбуками-трансформерами, а теперь удивляют очень небольшой ценой беспроводных наушников. И это учитывая что формат зарядки (внезапно!) type-C. И, казалось бы, этот кабель уже везде, но не на AliExpress и не в таком ценовом сегменте.Удивляют, конечно же, звуком. Нельзя сказать, что есть какое-то невероятное шумоподавление с несколькими режимами, но комфортное прослушивание за такие деньги — уже удивительно.

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В отзывах пишут:
  • Эквалайзером можно поправить нехватку басов.
Очень недорогие беспроводные наушники
Дешевая приставка для ТВ

Сомневаемся, что кто-то до сих пор пользуется сложными подключениями для просмотра ТВ. Все эти “тарелки”, сложный порядок подключения и так далее… Всё это в нынешнее время воспринимается странно. Тем более, в тот момент, когда все отчаянно пытаются уменьшить практически все гаджеты до карманного варианта. Так что не заморачивайтесь с подключением, выберите приставку!

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В отзывах пишут:
  • Не перегревается и не тормозит.
Дешевая приставка для ТВ
Теплый мягкий плед с промокодом на скидку

Очень яркая и качественная находка! Плед выглядит по-настоящему дорого и отлично смотрится на кровати или диване в качестве покрывала. Продавец предлагает огромный выбор расцветок и ускоренную доставку.

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В отзывах пишут:
  • Плед похож на стриженную норку или шиншиллу, очень мягкий и приятный. Размер соответствует описанию и подошёл идеально к кровати . Про качество товара хочу сказать, что прям неожиданно хорошее. Доставили за 6 дней. Советую к покупке .
Теплый мягкий плед с промокодом на скидку
Валенок-грелка

Если долго сидеть на одном месте, начинают мерзнуть ноги даже летом, что уж говорить о зиме! Советуем брать на вооружение средство куда эффективнее теплых носков — валенок-грелку. У нее три температурных режима и автоматическое отключение, если вы забыли нажать на кнопку. Подкладку чудо-гаджета можно достать и постирать в стиральной машине, а доставляют товар в Россию ускоренно.

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В отзывах пишут:
  • Получили в течение 10 дней, очень хорошо греет.
Валенок-грелка
Капсульная кофемашина Xiaomi Mijia S1301

Конечно же, Xiaomi! Ну куда мы все без них?! Компания, которая, кажется, сделала уже почти всё. Гораздо легче перечислить вещи, которые Xiaomi не делали. До кофемашины тоже добрались. И снова — попадание! Кофемашина сделана очень качественно. Помимо самой сборки, проста в использовании. У вас есть всего несколько кнопок. Одна из которых отвечает за размер стакана, чего нет у многих. Помимо того, что можно одним нажатием выбрать большую чашку, приятно удивили и давлением. Оно здесь — 20 бар, благодаря чему вкус и аромат будет максимально насыщенным. И благо, что никаких лимитированных капсул, кофемашина совместима с капсулами от самых известных компаний, найти которые можно в любом магазине.

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В отзывах пишут:
  • Почта России не изменяет себе и немного отпинает вашу коробку. Но упаковано хорошо, внутренности целы.
Капсульная кофемашина Xiaomi Mijia S1301
Рождественские носки

Подарок, который не очень приятен на 23 Февраля, но очень подойдёт в качестве бонуса к основному презенту на будущий год. Если есть праздничное настроение, такие носки только дополнят образ. Ну а если нет, крутые принты могут навести атмосферу праздника, опять же, в комбо с салатами и “Иронией судьбы”.

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В отзывах пишут:
  • Отлично сидят на ноге. Если нужно, даже неплохо растянутся. 
Рождественские носки
Светодиодная лента, которая преображает дом

Такую ленту используют для подсветки телевизоров, мониторов, рабочих поверхностей на кухне, декоративных потолков, плинтусов и лестниц. Она мгновенно придает помещению современный и дорогой вид, а обходится очень дешево. Управлять лентой можно прямо со смартфона, а доставляют товар в Россию за считанные дни.

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В отзывах пишут:
  • Хорошая лента, мне понравилась. Отличная замена гирлянде. С продавцом не общался. Доставка быстрая. С подключением разобрался быстро. Брал 20 метров - пришли 2 катушки по 10 метров. При последовательном соединении вторая лента немного отличалась по цвету по этому подключил параллельно. С пульта (батарейка в комплекте не идёт) и через телефон всё работает норм. В приложении на телефоне гораздо больше возможностей.
Светодиодная лента, которая преображает дом
Милая теплая пижама с рисунком

Согреться холодными ночами поможет мягкая и уютная фланелевая пижама с забавной мультяшной аппликацией. Очень качественный комплект можно приобрести в разных цветах и размерах. Штаны имеют удобную высокую талию, а резинки довольно свободные и нигде не жмут. 

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В отзывах пишут:
  • Очень милая, мягкая, теплая и приятная на ощупь пижамка! На рост 160 см, вес около 45-47 брала XL, ни больше, ни меньше, все отлично подошло! Пришло быстро. Упаковка хорошая, безопасная. В подарок положили розовую неоновую резиночку. В общем, советую!
Милая теплая пижама с рисунком
Кружка для тех, кому нужно все и сразу

В наше время нужно быстро делать практически все дела, стараясь не упускать дедлайны. Многие вещи уже можно сделать с помощью пары движений. Мы решили не забывать про очевидные вещи. Например, печеньки. Сейчас самое время запасаться подобными лакомствами и делать приятнее свою работу или отдых. Так что кружка 2 в 1 позволит за одно действие сразу получить нужное комбо.

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В отзывах пишут:
  • Сама кружка не самая глубокая.
Кружка для тех, кому нужно все и сразу
Уютный флисовый костюм

Женский флисовый костюм из двух предметов: толстовка и штаны, идеально подойдет для прогулок на природе или для занятий спортом на свежем воздухе. Спортивный костюм силуэта оверсайз займет особое место в вашем гардеробе. Лаконичный и эффектный — то, что никогда не выйдет из топов сезона. Костюм выполнен из мягкого, словно кашемир, и приятного на ощупь материала, который подарит вам тепло и комфорт даже в самый холодный день. Одежда отличного качества. Заказывайте на сайте за полцены!

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В отзывах пишут:
  • Я хотела что-то милое и удобное для путешествий. Беспокоилась, что костюм будет тонким, но он оказался идеальным и достаточно плотным, так что я была в восторге.
Уютный флисовый костюм
Звездный проектор в авто

Крошечный гаджет размером с флешку можно включить в авто и наслаждаться атмосферой звездного неба. Выглядит очень эффектно, особенно если если заглянуть в салон автомобиля снаружи.  

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В отзывах пишут:
  • Собрал, всё получилось просто бомба!
Звездный проектор в авто
Детский флисовый костюм

Оригинальный спортивный костюм оверсайз не оставит равнодушным никого. Свободный верх с капюшоном и спортивные брюки с идеальной посадкой. Костюм выполнен из качественного материала, гладкий с лицевой стороны и с начесом на изнанке. Натуральный состав ткани позволяет носить костюм в любое время года. Он легкий и не стесняет движения, приятный к телу. Микс спортивного и классического стилей делает костюм максимально универсальным. Ваш ребенок будет чувствовать себя неотразимо в любой ситуации. Накладные карманы-кенгуру дополнят образ. Рекомендуем выбирать костюм строго по размеру, без запаса.

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В отзывах пишут:
  • Качество отличное, катышек нет, смотрела отзывы, здесь кто-то про них писал. Стирка была — все отлично, долго отправляли, но в итоге почта не подвела, за три дня после отправки доставили. Бонусом за задержку товара положили носочки, спасибо.
Детский флисовый костюм
Будильник с подсветкой восхода и заката

С наступлением осени солнца становится все меньше, а просыпаться по утрам - все сложнее. Чтобы немного облегчить эту задачу был придуман шикарный девайс - будильник с подсветкой,  имитирующий свет восходящего и заходящего солнца, который помогает организм настроиться на правильную волну. Кроме того, можно выбрать и другие подсветки, которые наиболее подходят вашим потребностям и пожеланиям. Светодиодная подсветка экрана, Bluetooth динамик и встроенное FM-радио делают этот будильник особенно полезным. А встроенные звуки природы сделают пробуждение и сон особенно расслабленным и комфортным. 

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  • Как в описании. Все работает. Рекомендую!
Будильник с подсветкой восхода и заката
Наколенники с подогревом

При артрите, радикулите и метеочувствительности, когда суставы просто "выкручивает" перед дождем или снегопадом, лучше иметь дома быстрое средство для снятия боли. Наколенники с подогревом гораздо эффективнее компрессов и удобнее грелок. А их стоимость на AliExpress символическая. К тому же, на товар действует экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Супер, доставка 7 дней, работает 3 режима, может работать от розетки, может работать от компьютера, рекомендую.
Наколенники с подогревом
Менажница с доставкой из России

Менажница из дуба - лучший способ разложить нарезку, закуски, соусы и снэки, а если ее перевернуть другой стороной, получается отличное блюдо для пиццы. Товар с очень высоким рейтингом продают с доставкой из России и промокодом на 200 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Супер, очень качественно сделана. Все как в описании. 
Менажница с доставкой из России
Практичный домашний держатель

Очень удобная штука для домашнего использования! Аргументировать, почему это лучше подручных средств или чехлов-подставок, — легко. Все мы любим полежать и посмотреть, например, перед сном, какие-нибудь видео. Или провести так целые выходные. Чехол тут уже не поможет. А лайфхаки типа зажатия устройства двумя коленями если и сработают, то ненадолго и только с телефоном. Сомневаемся, что вы сможете удержать подобным образом планшет. А вот специальный держатель сможет подстроиться под любое устройство.

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В отзывах пишут:
  • Очень тугой и крепкий шланг. Выдержит даже тяжелый планшет. 
Практичный домашний держатель
Новинка! Портативный обогреватель с пультом

Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.

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В отзывах пишут:
  • Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Новинка! Портативный обогреватель с пультом
Суперхит от Xiaomi – куртка c подогревом

У куртки стандартный принцип работы: нагревательные пластины, пух, работа от паурбэнка (выдерживает до 16 часов). Выглядит стильно. 

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В отзывах пишут:
  • До минусовых температур подогрев  не нужен, а в минус 20 просто спасает
Суперхит от Xiaomi – куртка c подогревом
Саундбар с сабвуфером для роскошных басов

Первоклассная акустическая система преобразит звучание телевизора или треки с телефона в глубокий объемный звук с отличными басами, от которых мурашки по коже. У саундбара сенсорная панель, современный стильный дизайн и несколько режимов работы для просмотра фильмов, как в кинотеатре, прослушивания музыки или просмотра телешоу и новостей, где доминирует человеческий голос. На этот товар действует экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая обработка и отправка заказа, саундбар отлично преобразил звучание телека. Подключал через блютуз и оптику, работает без нареканий. Рекомендую к приобретению.
Саундбар с сабвуфером для роскошных басов
Щеточки для чистки смартфона

Следить за своими устройствами тоже нужно. И мы сейчас не о полноценном ремонте и разборе. А хотя бы о чистке. Понятное дело, что это сильно отличается от какого-нибудь мытья полов, но соблюдать гигиену нужно. Во-первых, куча пыли, оседающая на открытых участках, — выглядит неприятно и часто влияет на работу определенных функций. Во-вторых, какие-нибудь наушники просто обязывают к гигиене. Хотя бы даже для собственного комфорта.

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В отзывах пишут:
  • Доставка около двух недель.
Щеточки для чистки смартфона
Бюджетный робот-пылесос

Один из немногих роботов-пылесосов среднего класса с поддержкой и сухой, и влажной уборок. Помимо этого, он отличается высоким максимальным уровнем давления 2200 Па, что позволяет ему убирать даже прилипшую к полу пыль. Для сборки мусора предусмотрен контейнер 0,6 л.

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В отзывах пишут:
  • Хороший помощник для ежедневной уборки
Бюджетный робот-пылесос
Массажер с подогревом для автомобиля

Долгая дорога зимой - не самое веселое времяпровождение. Уставшей спине поможет специальный массажер с подогревом, который подключается прямо к прикуривателю. Товар в Россию доставляют ускоренно.

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В отзывах пишут:
  • Быстро. Все работает. Это уже второй.
  • Массажер очень понравился, все настраивается, разобраться не сложно. Разная интенсивность вибрации, можно выбрать слабее, а можно сильнее. Я довольна.
Массажер с подогревом для автомобиля
Пояс с подогревом для спины

Пояс-грелка помогает справиться с болью в спине и животе, снять спазмы, расслабить мышцы. А еще ее можно постелить на диван или кровать и использовать как грелку для ног. В общем, универсальная находка для всей семьи, а особенно для людей преклонного возраста. Добавим, что температура пояса регулируется. Он также защищен от перегрева: если вы забыли выключить грелку, она отключится сама через полтора часа.

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В отзывах пишут:
  • Отличный товар: греет классно! Доставка тоже очень быстрая, продавец общительный и отзывчивый! Рекомендую я, короче говоря, этот товар и этот магазин: очень понравилась эта покупка!
Пояс с подогревом для спины
Мужской свитер на молнии

Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.

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В отзывах пишут:
  • Посылка пришла быстро. Меньше чем за 3 недели. Свитер очень крутой. В меру теплый и комфортный. Брал размер 3XXL. Посылкой доволен. Спасибо большое продавцу. Рекомендую продавца
Мужской свитер на молнии
Крутое постельное белье

Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!

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В отзывах пишут:
  • Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Крутое постельное белье
Мини-грелка

Карманная грелка с очень милым дизайном - то что надо для прогулки зимой или поездки в прохладном общественном транспорте. Наполнить ее можно из чайника дома или на работе, да и энергии она не потребляет, как электрические грелки. На товар действует экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Все хорошо и очень быстро.
Мини-грелка
Нож для картофеля фри

Смотреть фильм всей семьей, закусывая горячей картошкой фри - что может быть лучше! Приготовить ее не составит труда, просто вооружитесь правильным ножом для быстрой нарезки.

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В отзывах пишут:
  • Посылка пришла за неделю, нож на удивление острый.
Нож для картофеля фри
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