Проектор размером с банку газировки продают на 1200 рублей дешевле
Зима — время долгих посиделок с семьей, друзьями или в комфортной тишине. Появляется больше времени на фильмы, чтение, игры и другие домашние развлечения. Чтобы такие неповторимые минуты были еще уютнее, можно «вооружиться» теплым пледом, вкусной едой, напитками и не только. В этом обзоре мы собрали полезные находки с AliExpress, которые точно пригодятся зимними вечерами.
Проекторы становятся все миниатюрнее и все умнее. Модель BYINTEK P20 немного больше маленькой банки газировки и весит всего полкилограмма, но при этом дарит качество видео 4K и объемный звук. Его удобно брать с собой на работу, в школу и устраивать зрелищные киносеансы просто на стене комнаты. Качество как в кинотеатре точно порадует. Сейчас товар можно заказать с промокодом на 1200 рублей и экспресс-доставкой.
Появилось новое поколение открывалок из нержавеющей стали. Теперь они не просто мгновенно, легко и безопасно открывают бутылку, но “подхватывают” крышку любимого напитка в момент открытия благодаря магниту. Полезная находка для каждой кухни по символической цене.
Магнитные терапевтические носки имеют двойной эффект: они слегка нагреваются при ходьбе (благодаря чему в них всегда тепло, даже в сильный мороз) и по-особому воздействуют на стопу. Фактически это микромассаж с эффектом акупунктуры. Он помогает снимать усталость и бороться с отеками. Точно надо брать, тем более за такую цену!
Почему стоит купить: Ну хотя бы потому, что фирма весьма и весьма известная. Когда-то удивляли ноутбуками-трансформерами, а теперь удивляют очень небольшой ценой беспроводных наушников. И это учитывая что формат зарядки (внезапно!) type-C. И, казалось бы, этот кабель уже везде, но не на AliExpress и не в таком ценовом сегменте.Удивляют, конечно же, звуком. Нельзя сказать, что есть какое-то невероятное шумоподавление с несколькими режимами, но комфортное прослушивание за такие деньги — уже удивительно.
Сомневаемся, что кто-то до сих пор пользуется сложными подключениями для просмотра ТВ. Все эти “тарелки”, сложный порядок подключения и так далее… Всё это в нынешнее время воспринимается странно. Тем более, в тот момент, когда все отчаянно пытаются уменьшить практически все гаджеты до карманного варианта. Так что не заморачивайтесь с подключением, выберите приставку!
Очень яркая и качественная находка! Плед выглядит по-настоящему дорого и отлично смотрится на кровати или диване в качестве покрывала. Продавец предлагает огромный выбор расцветок и ускоренную доставку.
Плед похож на стриженную норку или шиншиллу, очень мягкий и приятный. Размер соответствует описанию и подошёл идеально к кровати . Про качество товара хочу сказать, что прям неожиданно хорошее. Доставили за 6 дней. Советую к покупке .
Если долго сидеть на одном месте, начинают мерзнуть ноги даже летом, что уж говорить о зиме! Советуем брать на вооружение средство куда эффективнее теплых носков — валенок-грелку. У нее три температурных режима и автоматическое отключение, если вы забыли нажать на кнопку. Подкладку чудо-гаджета можно достать и постирать в стиральной машине, а доставляют товар в Россию ускоренно.
Конечно же, Xiaomi! Ну куда мы все без них?! Компания, которая, кажется, сделала уже почти всё. Гораздо легче перечислить вещи, которые Xiaomi не делали. До кофемашины тоже добрались. И снова — попадание! Кофемашина сделана очень качественно. Помимо самой сборки, проста в использовании. У вас есть всего несколько кнопок. Одна из которых отвечает за размер стакана, чего нет у многих. Помимо того, что можно одним нажатием выбрать большую чашку, приятно удивили и давлением. Оно здесь — 20 бар, благодаря чему вкус и аромат будет максимально насыщенным. И благо, что никаких лимитированных капсул, кофемашина совместима с капсулами от самых известных компаний, найти которые можно в любом магазине.
Подарок, который не очень приятен на 23 Февраля, но очень подойдёт в качестве бонуса к основному презенту на будущий год. Если есть праздничное настроение, такие носки только дополнят образ. Ну а если нет, крутые принты могут навести атмосферу праздника, опять же, в комбо с салатами и “Иронией судьбы”.
Такую ленту используют для подсветки телевизоров, мониторов, рабочих поверхностей на кухне, декоративных потолков, плинтусов и лестниц. Она мгновенно придает помещению современный и дорогой вид, а обходится очень дешево. Управлять лентой можно прямо со смартфона, а доставляют товар в Россию за считанные дни.
Хорошая лента, мне понравилась. Отличная замена гирлянде. С продавцом не общался. Доставка быстрая. С подключением разобрался быстро. Брал 20 метров - пришли 2 катушки по 10 метров. При последовательном соединении вторая лента немного отличалась по цвету по этому подключил параллельно. С пульта (батарейка в комплекте не идёт) и через телефон всё работает норм. В приложении на телефоне гораздо больше возможностей.
Согреться холодными ночами поможет мягкая и уютная фланелевая пижама с забавной мультяшной аппликацией. Очень качественный комплект можно приобрести в разных цветах и размерах. Штаны имеют удобную высокую талию, а резинки довольно свободные и нигде не жмут.
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Следить за своими устройствами тоже нужно. И мы сейчас не о полноценном ремонте и разборе. А хотя бы о чистке. Понятное дело, что это сильно отличается от какого-нибудь мытья полов, но соблюдать гигиену нужно. Во-первых, куча пыли, оседающая на открытых участках, — выглядит неприятно и часто влияет на работу определенных функций. Во-вторых, какие-нибудь наушники просто обязывают к гигиене. Хотя бы даже для собственного комфорта.
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