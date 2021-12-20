15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве можно поужинать в квартире из «Иронии судьбы»
Ее воссоздали по архивным чертежам и с оригинальным реквизитом.
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Delivery Club при поддержке «Мосфильма» воссоздали оригинальную знаменитую квартиру Нади Шевелевой — главной героини кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Помещение, которое было создано по архивным чертежам, с настоящим оригинальным реквизитом, находится в одном из павильонов киностудии.
Сообщается, что квартира из самого популярного новогоднего фильма воссоздана в мельчайших деталях. Например, в зале лежит гитара и платье Нади, а в ванной висит настоящая шуба Ипполита.
Знаменитую квартиру можно не только посмотреть, но и поужинать в ней. Гостей такого необычного «ресторана» будут угощать фирменными блюдами из фильма — заливная рыба, оливье, селедка под шубой, мандарины и советское шампанское.
Чтобы попасть на предновогодний ужин, необходимо зайти в приложение Delivery Club, выбрать опцию «Бронируйте ресторан Ирония судьбы» и забронировать квартиру в нужный день и время. Каждый вечер среди всех заявок будет случайным образом выбираться победитель, который сможет взять с собой на ужин еще двоих друзей.
Помимо праздничного ужина в киноквартире, гостям также проведут экскурсию по Мосфильму, расскажут об истории создания фильма «Ирония судьбы» и покажут оригинальный реквизит, использованный для съемок.
Екатерина Гура