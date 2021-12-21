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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке США с размахом отпраздновали 26-летие белого медведя

Ему подарили большой торт, елку и горку льда.

В зоопарке Point Defiance в Такоме, штат Вашингтон, отпраздновал свое 26-летие белый медведь по кличке Близзард. Медведю, который является местным любимчиком, подарили специальный праздничный торт из моркови, арахисового масла, йогурта и черники, а еще большую ель и целую гору из 100 килограммов льда.

Близзард подарки оценил: съел торт, пожевал ель и сладко повалялся в ледяном сугробе. Все это сотрудники зоопарка сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

Они рассказали, что именинник уже довольно пожилой — средняя продолжительность жизни белых медведей составляет 23 года. Близзарда в зоопарке все очень любят и стараются радовать его постоянно, но его день рождения попытались сделать особенным.

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