11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали яйцо динозавра с хорошо сохранившимся эмбрионом
Он принял птичью позу и готов был вылупиться.
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Исследователи обнаружили и детально изучили эмбрион динозавра возрастом от 72 до 66 миллионов лет, удивительно хорошо сохранившийся внутри окаменелого яйца.
Эмбрион, получивший название Малыш Инлян (Baby Yingliang), был обнаружен в породах позднего мела в Ганьчжоу на юге Китая и принадлежит беззубому динозавру-тероподу овирапторозавру. Он вырос до 27 сантиметров, само же продолговатое яйцо имеет длину около 17 сантиметров. Случайно приобретенный экземпляр хранился в Музее истории природы камня Инляна и попался на глаза исследователям только недавно.
Овирапторозавры были пернатыми динозаврами-тероподами, тесно связанными с современными птицами. Они обитали в Азии и Северной Америке во время мелового периода.
Внутри яйца овирапторозавр расположился так, как это делают современные птенцы. Раньше ученые не наблюдали подобных поз у эмбрионов динозавров.
Поза птичьего эмбриона контролируется его центральной нервной системой и помогает птенцу успешно вылупиться. Теперь ученые полагают, что она могла развиться еще среди нептичьих теропод.
«Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которые я когда-либо видел. Этот маленький невылупившийся динозавр похож на свернувшегося в яйце птенца, что является еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров», — прокомментировал находку профессор Стив Брусатте из Эдинбургского университета, один из авторов исследования.
Анна Лысенко