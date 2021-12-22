14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы самые впечатляющие рекорды среди рыб
Самые большие, тяжелые и древние морские обитатели, оставившие свой след в истории.
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22 декабря 1938 года возле южного побережья Африки была выловлена латимерия — самая древняя рыба на Земле и одно из живых ископаемых. Именно этот улов позволил ученым «открыть» латимерию и «вернуть ее к жизни», ведь до этого считалось, что она вымерла около 65 миллионов лет назад. Вылов латимерии, безусловно, уникальная история, но некоторые рыбаки также могут похвастаться довольно необычным уловом.
17 мая 2006 года Мартин Аростеги и Ральф Дельфа недалеко от Маркизских островов (Флорида, США) поймали на спиннинг лимонную акулу весом 174,6 килограмма. Международная ассоциация промысловых рыб (IGFA) официально признала акулу самой тяжелой рыбой, когда-либо пойманной таким способом. Этот улов также официально зарегистрирован и в Книге рекордов Гиннесса.
1 мая 2009 года в реке Меконг в Таиланде местный рыбак поймал гигантского сома весом 293 килограмма и длиной 2,7 метра. Такие впечатляющие размеры зафиксированы тайскими властями в присутствии начальника международного исследовательского проекта WWF (Всемирный фонд защиты дикой природы) Зеба Хогана. До сих пор этот сом удерживает два мировых рекорда: самый крупный сом в мире и самая крупная пресноводная рыба в мире.
Сельдяной король является самой длинной из костистых рыб в мире. Рекордсмен, чье достижение пока так никому и не удалось побить, был пойман 31 декабря 1885 года рыбаками у мыса Пемаквид в штате Мэн, США. Эта рыба, по официальным данным, имела длину 7,6 метров и вес 272 килограмма. В наши дни также иногда встречаются похожие гиганты. Например, 13 октября 2013 года сотрудники Морского института острова Каталина, США, нашли мертвого сельдяного короля длиной 5,5 метров.
Самую большую китовую акулу удалось поймать в 2012 году в Пакистане. Стоит отметить, что эта китовая акула не была поймана в прямом смысле слова. Самка погибла, и ее тушу прибило к берегу. Тем не менее, этот «улов» также был зафиксирован и вошел в историю. Длина китовой акулы составила 12 метров, а ее вес был больше 15 тонн. Чтобы вытащить гиганта из воды, пришлось задействовать два подъемных крана. Рыбаки продали этот улов за 17 500 долларов.
Рыба-луна является самой тяжелой из современных костных рыб. В Книгу рекордов Гиннесса она попала благодаря рыбалке 1908 года, когда недалеко от Сиднея местные рыбаки выловили особь длиной 3,1 метра, высотой — 4,26 метра и весом 2235 килограммов.
Этот мировой рекорд был поставлен в 1979 году рыбаком Кен Фрастером во время рыбалки возле полуострова Новая Шотландия в Олдс Кове. Тогда канадский рыбак поймал гигантского атлантического тунца весом 677 килограммов и длиной 459 сантиметров. Кстати, эту огромную рыбу Фрастер пытался вытащить из воды целых 45 минут. Зато эта рыбалка прославила его на весь мир, а его рекорд так до сих пор никто и не побил.
Екатерина Гура