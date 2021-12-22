16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: природа и городские парки помогают бороться с одиночеством
Чем чаще человек видит деревья и небо, тем лучше он себя чувствует.
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Специалисты из Королевского колледжа Лондона провели исследование среди 756 жителей разных стран, живущих в больших и маленьких городах по всему миру. Все участники исследования отвечали на вопросы об одиночестве, социальной интеграции, природной среде и условиях жизни. Эти данные ученые собирали в период с апреля 2018 года по март 2020 года.
Изучив полученные анкеты, исследователи обнаружили, что те люди, которые жили в более густонаселенных и переполненных городах и районах, ощущали себя более одинокими, чем те, кто жил в более спокойных условиях небольших городов. Но чувство одиночества у людей из первой группы снижалось на 28%, если они могли часто видеть природу, в том числе и просто небо с деревьями.
Ученые уточняют, что после корректировки результатов с учетом возраста, пола, образования, профессии и этнической принадлежности связь между уровнем одиночества и природой сохранялась.
Выводы специалистов говорят о том, что чувство одиночества зависит не только от социальных, но и от экологических факторов. И новое исследование может сильно помочь институту здравоохранения в создании подходящих стратегий, направленных на снижение бремени одиночества, ведь оно, как известно, влияет на риск смерти больше, чем загрязнение воздуха и даже ожирение.
Екатерина Гура