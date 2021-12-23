В США вскрыли 134-летнюю капсулу времени

В американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, сотрудники Департамента исторических ресурсов совместно губернатором Ральфом Нортамом открыли капсулу времени 1887 года.
134-летний ящик был обнаружен в середине декабря под статуей генерала Роберта Ли. Сообщается, что понадобилось почти четыре часа, чтобы вынуть коробку из гранитного блока.
Вскрытие самой капсулы также заняло почти пять часов. Дело в том, что свинцовый ящик уже сам по себе представляет интерес для историков, а потому специалистам пришлось очень аккуратно счищать с него ржавчину и строительный раствор, чтобы не повредить ни сам ящик, ни его содержимое.
Внутри капсулы времени были найдены три книги, одну из которых удалось идентифицировать как литературный альманах 1875 года. Также в коробке были найдены тканевый конверт, в котором может быть какая-то картинка, и несколько монет. Все предметы в коробке были влажными, а потому их на время поместили в морозильную камеру, прежде чем специалисты займутся их восстановлением и изучением.
Найденные предметы вызывают у историков много вопросов.
Специалисты полагали, что капсула времени находилась в медном ящике, но ящик, найденный в постаменте, был сделан из свинца. Размер найденной коробки также меньше, чем указано в архивных записях.
Документы из Библиотеки Вирджинии указывают на то, что в ящике должно было быть почти 60 предметов от более чем 30 жителей Ричмонда, предприятий и организаций. Теперь историкам предстоит ответить на вопрос, куда делась самая первая капсула времени, была ли она заменена новой с книгами или до сих пор находится внутри постамента.