16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что освещение может влиять на вкус еды
При приглушенном свете некоторые блюда кажутся вкуснее.
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Исследователи из Университета Мюррей, США, провели серию экспериментов, чтобы выяснить, влияет ли освещение в помещении на процесс принятия пищи.
Ученые провели три эксперимента с участием 300 добровольцев. В первом случае участники ели шоколад, во втором — закуски, которые имели сладкий или соленый вкус и различались по текстуре и консистенции (изюм, печенье, сыр, чипсы), а в третьем — еда была смешанной (обычный соленый попкорн в качестве «простой еды» и бутерброд с арахисовым маслом и желе, который служил «сложной пищей»).
В первых двух экспериментах участники ели либо в затемненных солнцезащитных очках, либо в очках с обычными прозрачными линзами. А в третьем эксперименте добровольцы ели без очков, но с приглушенным светом.
После завершения всех трех экспериментов участников просили оценить вкус еды по семибалльной шкале. Подсчитав результаты, ученые обнаружили, что вкусовые ощущения зависят от освещенности.
Участники, носившие во время еды темные очки, описывали вкус еды как «более приятный», по сравнению с теми, кто ел то же самое, но в не затемненных очках. А при тусклом освещении вкус простых блюд казался намного более насыщенным и привлекательным.
Однако, как отмечают исследователи, этот эффект не распространялся на сложные блюда, сочетающие в себе разные вкусы, такие как сладкий и соленый попкорн или кисло-сладкие азиатские блюда. Теперь авторы работы хотят провести аналогичный эксперимент с кислой и горькой пищей.
Екатерина Гура