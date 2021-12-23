В Мексике рыбы научились создавать волну, защищаясь от хищных птиц

Коллективную волну, также называемую «мексиканская волна», можно часто увидеть на футбольных стадионах, когда зрители синхронно и поочередно встают со своих мест, а затем быстро садятся обратно. Но то, что похожее поведение можно наблюдать и в дикой природе, ученые узнали лишь недавно.
Исследователи из Института пресноводной экологии и рыболовства во внутренних водоемах им. Лейбница в Германии изучали редких рыб молли дель Теапа (Poecilia sulphuraria), обитающих в сульфидных источниках в Мексике. В ходе наблюдений, специалисты заметили странное поведение рыб, которое раньше нигде не встречалось.
В определенные моменты сотни тысяч рыб собирались вместе и, как фанаты на стадионе, делали «мексиканскую волну» — они по очереди ныряли и возвращались на свои места. Ученые подсчитали, что в такой волне могут принимать участие около четырех тысяч рыб и более. А сами волны очень быстрые, заметные и ритмичные.
Сначала такое поведение рыб сбило ученых с толку. Но, изучив это явление, они пришли к выводу, что таким образом рыбы защищаются от нападения хищных птиц. Более того, волны они начинали делать также при появлении человека.
Специалисты полагают, что изначально это могло быть индивидуальное поведение, но затем рыбы скоординировались для более эффективной защиты.
По словам исследователей, у этих рыб уже сформировался определенный рефлекс, и если кто-то из них начинает нырять, то моментально запускается цепная реакция и остальные рыбы подхватывают волну, даже если сами и не видели никакой опасности.
Авторы исследования отмечают, что такая тактика действительно является эффективной — «мексиканские волны» сбивают птиц с толку, увеличивают промежутки между нападениями и делают охоту на рыб сложной и неудачной, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.