Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: введено употребление буквы «ё»Взятие Измаила, обязательное употребление буквы "ё" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
40Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
10:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии нашли послание в бутылке русской водки

Оно было написано более полувека назад.

Источник: Highland Council

Рабочие, ремонтирующие викторианский рынок в шотландском Инвернессе, обнаружили бутылку с посланием 54-летней давности внутри.

Как оказалось, автором необычной «капсулы времени» был 41-летний каменщик из Шетланда по имени Дж. Томсон, сообщает UPI. В записке он указал свой адрес, а также сообщил, что заканчивает строительство и облицовку плиткой на рынке.

«Мы ожидали найти что-то интересное на этапе сноса постройки, и мы не были разочарованы», — прокомментировал находку менеджер рынка Джо Мюррей.

Примечательно, что записка была спрятана в «четвертушке» русской водки. Бренд Smirnoff был основан в Москве в 1863 году Петром Арсеньевичем Смирновым. После Октябрьской революции водка выпускалась за границей.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь