10:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Шотландии нашли послание в бутылке русской водки
Оно было написано более полувека назад.
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Рабочие, ремонтирующие викторианский рынок в шотландском Инвернессе, обнаружили бутылку с посланием 54-летней давности внутри.
Как оказалось, автором необычной «капсулы времени» был 41-летний каменщик из Шетланда по имени Дж. Томсон, сообщает UPI. В записке он указал свой адрес, а также сообщил, что заканчивает строительство и облицовку плиткой на рынке.
«Мы ожидали найти что-то интересное на этапе сноса постройки, и мы не были разочарованы», — прокомментировал находку менеджер рынка Джо Мюррей.
Примечательно, что записка была спрятана в «четвертушке» русской водки. Бренд Smirnoff был основан в Москве в 1863 году Петром Арсеньевичем Смирновым. После Октябрьской революции водка выпускалась за границей.
Анна Лысенко