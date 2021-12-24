13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые будут искать инопланетян с помощью лазерных «шпионов»
Большой шаг вперед в поиске техносигнатур.
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Если предположить, что где-то в космосе существует разумная цивилизация, похожая на человеческую, то, скорее всего, она тоже пытается обнаружить жизнь за пределами своей планеты. Вполне вероятно, что она посылает во Вселенную лазерные сигналы, но обнаружить такие послания до недавних пор ученые не могли из-за отсутствия нужных инструментов.
Однако ситуация наконец изменилась. Как сообщает Гавайский университет, недавно на вершине вулкана Халеакала были установлены два принципиально новых обнаруживающих лазерные сигналы устройства. Они будут работать совместно с аналогичными инструментами, установленными в калифорнийской обсерватории Роберта Фергюсона в Сономе. Вместе эти сканеры будут исследовать небо в надежде обнаружить мощные лазерные импульсы, посланные внеземной цивилизацией.
В отличие от предыдущего проекта SETI, который ищет странные радиосигналы, эта оптическая сеть готова обнаруживать искусственно созданные световые сигналы. Совершенно логично, что «продвинутые инопланетяне» захотят использовать для связи лазеры, поскольку сообщения, передаваемые через свет, имеют «фундаментальное преимущество перед радио» — они передают в полмиллиона больше информации за раз, сообщает Институт SETI, который реализует программу LaserSETI.
Новая система основана на предположении, что «инопланетные вспышки» будут монохроматическими. Дело в том, что звезды излучают полный спектр от синего до красного, а лазеры — только волну определенной длины, поэтому астрономы будут искать «однообразные» сигналы.
Система обнаружения лазеров только начинает формироваться. В дополнение к этим двум базам планируется разместить еще 10 приборов в Пуэрто-Рико, на Канарских островах и в Чили.
Анна Лысенко