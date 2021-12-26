Портрет пользователя Новостей Mail.ru

10:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Что показали результаты опросов.
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Весь 2021 год мы проводили опросы на актуальные темы: узнавали ваше отношение к новостной повестке, ограничениям в связи с пандемией и ко многому другому. Пора подвести итоги и поделиться с вами интересными цифрами результатов наших исследований.
0% — 5%
2% пользователей Новостей Mail.Ru штрафовали за отсутствие маски
В апреле, когда россиянам фактически запретили полеты в Турцию, 3% опрошенных заявили о том, что все равно найдут способ добраться до турецких пляжей
4% имеют возможность дойти до своего садового участка пешком
5% пользователей при необходимости предпочитают для расчетов наличные.
6% — 10%
6% пользователей штрафовали за отсутствие перчаток
7% не пользуются порталом «Госуслуги»
8% пользователей сталкивалось с отключением света или воды в связи с долгами
9% не ходят в фитнес-залы.
11% — 20%
11% пользователей на даче разбивают клумбы и газоны, а также обустраивают пруды и иные декоративные сооружения
16% верят в погодные приметы и помнят их
17% стараются вообще не посещать медиков
18% россиян считают метод хранения сбережений «под матрацем» — самым надежным.
21% — 30%
26% покупают билеты на самолет спонтанно, за пару дней до поездки
27% пользователей все лето живут за городом
30% всегда носят одну и ту же одноразовую маску, не меняя.
31% — 40%
33% в случае принятия инициативы о минимальном гарантированном доходе считают достаточной ежемесячную выплату от 20 до 30 тысяч рублей
35% россиян хотели бы увеличить майские праздники за счет других выходных на постоянной основе.
41% — 50%
41% россиян имеют опыт инвестирования в ценные бумаги
45% пользователей заявили, что не носят медицинские маски на работе
46% отменили свои планы на отдых в Краснодарском крае после введения обязательной вакцинации
47% интересуются погодными приметами, но не верят в них
49% опрошенных ответили, что смотрят в будущее с пессимизмом
50% опрошенных работают 40−45 часов в неделю.
51% — 60%
51% посещают врача только при крайней необходимости
52% россиян считают, что неофициальная зарплата выгоднее для работника
53% чаю предпочитают кофе
54% россиян отрицательно относится к кредитам
55% россиян зарплаты хватает только на самое необходимое: продукты, одежду и обязательные платежи.
56% интересуются темой криптовалюты
57% россиян поддержали бы переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы
58% пользователей недовольны начислением платы за коммунальные услуги
60% россиян покупают билеты на самолет за несколько месяцев до поездки.
61% — 70%
В годовщину пандемии — весной 2021 года — 61% ответили, что изменения произошли в «худшую сторону»
68% россиян ощущают психологическое выгорание из-за переработок
70% пользователей не поддержали инициативу ограничения работы крупных торговых сетей по ночам и в выходные. Эту меру предлагали для выравнивания конкуренции в отрасли с малым бизнесом.
71% — 80%
71% не связывают переработку с пандемией
74% пользователей добираются до своего садового участка на автомобиле
75% планировали оформить вычет на спорт в августе
76% опрошенных работают по графику 5/2
Перед поездкой Манижи на европейский музыкальный конкурс, 77% россиян заявили, что не согласны с выбором песни Russian Woman для «Евровидения».
81% — 90%
81% россиян интересуется прогнозом погоды
82% узнают о проводимых жилищных работах на доске объявлений у подъезда
83% не вовлекались в космическую гонку Безоса и Байдена и считают героем в космосе Юрия Гагарина
84% пользователей являются собственниками жилья, в котором проживают
88% россиян не поддержали введение штрафов за отказ от вакцинации
89% пользователей используют для расчетов банковские карты.
91% — 100%
93% пользователей воспользовались единовременной выплатой на школьников в 10 тысяч рублей в августе 2021.