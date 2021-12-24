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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьник из США за один день спас одноклассника и помог соседке при пожаре

Благодаря своему героизму он стал почетным помощником шерифа.

11-летний Дэвион Джонсон из Оклахомы стал почетным помощником шерифа и почетным офицером полиции после того, как за один день дважды проявил героизм.

9 декабря Джонсон в прямом смысле спас жизнь своему однокласснику, который начал задыхаться из-за случайно проглоченной пробки от бутылки. Дэвион не растерялся и использовал прием Геймлиха, который помог вытолкнуть пробку из трахеи, и мальчик снова смог дышать.

Позже в этот же день школьник увидел пожар в частном доме и женщину, пытающуюся выбраться наружу. Джонсон бросился ей на помощь и помог спуститься с крыльца и добраться до машины.

Героизм ребенка не остался незамеченным. Департамент полиции округа Маскоги вручил ему свидетельство почетного офицера, отдел шерифа присвоил ему звание почетного заместителя, а школьный совет вручил ему награду за героизм, пишет CNN. Получая благодарности, Джонсон отметил, что мечтает стать врачом и спасать людям жизнь.

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