13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лучшие рождественские елки мира показали на фото
Мир празднует Рождество по Григорианскому и Новоюлианскому календарям. Мы собрали фотографии рождественских елей из мировых столиц и мегаполисов.
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У Бранденбургских ворот в Берлине стоит традиционная ель, украшенная тысячами огоньков и звездой на верхушке. Подобную классическую елку обычно устанавливают и в Ватикане. В Париже самую зрелищную елку наряжают в «Галери Лафайет».
В Испании любят елки в стиле хай-тек, а перед Рокфеллеровским центром в Нью-Йорке красуется пышная ель с разноцветными огоньками. Наряжают елки и в Гонконге, и даже на Филиппинах.
Анна Лысенко