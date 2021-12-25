30 лет назад Горбачев ушел в отставку с поста главы СССР

В мае 1985 года генсек ЦК КПСС Горбачёв на встрече с активом Ленинградского горкома партии впервые упомянул о необходимости изменений в общественно-политической жизни: «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем».
Спустя год Горбачев уже употреблял слово «перестройка», обозначая им политические и экономические перемены. А в 1987 году был дан старт реформам в СССР. Слово, описывающее политические и экономические преобразования в Советском Союзе, вошло во многие языки мира.
25 февраля 1986 года на XXVII съезде КПСС Горбачев заявил о необходимости гласности при проведении преобразований в стране. Первоначально под этим термином понималась открытость государственных органов для критики простых трудящихся.
Позднее понятие существенно расширилось: в стране заговорили об отмене цензуры и свободе слова. В СССР сменились руководители главных периодических изданий, начали публиковать запрещенные произведения, возникли первые негосударственные телеобъединения.
Спустя два месяца после прихода к власти Михаила Горбачева в стране началась «горбачевская» антиалкогольная кампания. К концу 1970-х годов потребление спиртных напитков в СССР достигло рекордного уровня в истории страны. На одного мужчину приходилось в среднем 90−110 бутылок водки в год. Бороться с ситуаций начали еще Леонид Брежнев и Юрий Андропов.
При Горбачеве был принят Указ «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который вводил административные и уголовные наказания для нарушителей. В стране произошло резкое сокращение производства алкогольных напитков, была существенно ограничена их продажа, кампания сопровождалась интенсивной пропагандой трезвости.
Вывод войск из Афганистана
15 февраля 1989 года, после 10-летней войны, был завершен вывод советских войск из Афганистана. В этих военных действиях Советский Союз потерял около 15 тысяч военнослужащих.
В 1987 году во внешней политике СССР произошел поворот к «новому политическому мышлению». Руководство страны провозгласило «социалистический плюрализм».
К тому же, экономика Союза зависела от западных технологий и кредитов, а цена на нефть резко упала, так что СССР пошел на широкие уступки во внешнеполитической сфере.
Идеологическое и военно-политическое противостояние двух блоков государств, возглавляемых СССР и США, начало стремительно терять остроту и уже к 1989 году сошло на нет.
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Процесс распада начался во второй половине 1980-х годов в ходе перестройки. Страну пытались «перезапустить»: 17 марта 1991 года в СССР состоялся всесоюзный референдум, на котором большинство голосовавших высказалось за сохранение Союза.
После референдума стартовал Новоогаревский процесс, который должен был завершиться подписанием договора о создании Союза Суверенных Государств — преемника СССР. Однако попытка провалилась в связи с событиями в Москве 18—21 августа 1991 года.
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