17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
День подарков: названы самые необычные дары в истории
26 декабря в мире отмечают День подарков. Мы собрали самые необычные подарки, известные историкам.
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Когда король Англии, Шотландии и Ирландии Карл II Стюарт в 1662 году женился на португальской принцессе Екатерине Брагансской, в качестве свадебного подарка он получил от невесты североафриканский город Танжер, а в дополнение к нему Семь островов Бомбея — часть португальских владений в Индии.
В 1947 году президенту США Гарри Трумэну подарили на день рождения боулинг. Дорожки установили прямо в Белом доме. Трумэн, который не играл в игру с 19 лет, сразу же выбил семь кеглей на первом броске. Подарок оплатили сторонники президента из его родного штата Миссури.
Согласно легенде, одно из Семи чудес античного мира было построено вавилонским царём Навуходоносором II для любимой жены — мидийской царевны Амитис, которая скучала по садам своей родины. А вот другая легенда приписывает сооружение садов легендарной царице Семирамиде.
В 1514 году португальский король Мануэль I подарил папе римскому Льву X в честь восшествия на престол белого слона по кличке Ханно. Подарок был символичным — в XVI веке белый слон был олицетворением власти и достатка. Папа Лев Х обожал своего питомца, тщательно ухаживал за ним и не утруждал работой. Единственной обязанностью Ханно было участие в праздничных шествиях.
Как известно, один из главных символов США, статуя Свободы, была подарком стране от Франции ко Всемирной выставке 1876 года и столетию американской независимости. Правда, завершенную статую США получили с 10-летним опозданием в 1886 году.
«Менины» Диего Веласкеса — одна из самых знаменитых картин в мире. Художник создал ее в качестве подарка своему покровителю — королю Филиппу IV. В центре на картине изображена пятилетняя инфанта Маргарита с фрейлинами, в зеркале можно увидеть самого короля с супругой, Марианной Австрийской. Сам художник тоже присутствует на полотне — он стоит у мольберта.
В 48 году до нашей эры Юлий Цезарь, преследуя своего бывшего соправителя Помпея, прибыл в Египет и занял царский дворец. 22-летняя Клеопатра, которая находилась в состоянии гражданской войны со своим младшим братом, решила склонить римского полководца на свою сторону. По преданию, она поручила помощнику завернуть ее в ковер и доставить во дворец под видом подарка. Как пишет Плутарх, Цезарь был очарован ее хитростью и изобретательностью.
Анна Лысенко