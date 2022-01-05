Миниатюрный фонтан и другие необычные товары продают за полцены
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Миниатюрный фонтан в традиционном китайском стиле подойдет в качестве декора для спальни, столовой или гостиной. Дизайн струящейся воды придает визуальную красоту, успокаивает и уменьшает стресс. Есть переключатель включения/выключения. Подключается с помощью шнура питания. Этот необычный товар будет уникальным подарком для ваших близких. На данный товар на сайте действует хорошая скидка.
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Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.
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Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
Подушка необычной формы в виде кошачьей лапки очень многофункциональна. Она может стать яркой и милой деталью в декоре любого помещения, служить удобной накладкой на стул, ее можно подложить под голову во время просмотра фильма, а также кошачья лапка подарит мягкие объятия и радость своему обладателю. Подушка-обнимашка - это отличная идея для подарка всем любителям кошек.
Индивидуальный графин под различные напитки можно использовать и в качестве украшения для дома, и по прямому его назначению. Изготовлен из стекла, не хрупкий и прочный. В таком графине отлично смотрится любой напиток. И благородное вино, и прозрачная, как слеза, водка, и ароматный коньяк. В нем хорошо смотрится даже фруктовый сок — блеск и прозрачность стекла, красивые грани и необычная форма придают привлекательности всем напиткам. Графин выглядит очень стильно.
Зима близко! Мокрые кроссы, одежда и холодные конечности. Погреться быстро можно с помощью каких-то гаджетов. Чай уже не поможет. Батарея не выход. Да и таскать ее с собой сложновато. А вот такой вот коврик можно хранить и в офисе. Например, для сушки обуви или действительно обогрева ног.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Уникальный метеорологический прибор представляет собой герметично закрытую стеклянную колбу. Прозрачный сосуд в форме капли заполнен спиртовым раствором, в котором в определенных пропорциях растворены камфора, нашатырь и калийная селитра. При разных погодных условиях жидкость в сосуде может быть в разной степени мутной или прозрачной, в ней выпадает кристаллический осадок, возникают узоры разных форм и размеров. По состоянию жидкости на основе многолетних наблюдений можно предсказывать погоду. Отлично подойдет для домашнего декора. Заказывайте на сайте с хорошей скидкой!
Простой в установке и удобный в использовании полутораметровый защитный барьер для кровати CINLAN убережет ребенка от падения и поможет родителям спать спокойнее. Товар доставляется из РФ, так что придет к вам очень быстро!
Увлажнителей тоже множество. От огромных «бутылок» до совсем небольших форматов, работающих через usb от компьютера. По внешнему виду вариантов тоже довольно много, но как нам кажется, мы нашли один из самых необычных. Сверху находятся необычные кристаллы, которые отлично освежают вид всего устройства.
Настенный террариум для домашних растений выглядит очень стильно. Тонкий стеклянный контейнер обеспечивает много места для корней, к тому же вы сможете за ними наблюдать и отслеживать рост растений. Уникальный дизайн, простой и элегантный стиль пробирок. Подойдет под любой стиль комнаты. В посылку входит трехуровневая деревянная подставка с 8 трубами. Этот террариум добавит уюта вашему дому. Можете добавить в колбы брусчатки или цветной воды для большей красоты. В комплект не входят растения или реквизиты.
Ручка удаляет папилломы, бородавки, пигментные пятна и мелкие шрамы, в том числе от акне. Это настоящая фея-спасительница, особенно если речь идет о возрастных изменениях. Одна процедура с точно таким же инструментом в косметическом салоне обходится примерно во столько же, сколько сам инструмент на AliExpress. Это говорит само за себя. Но будьте внимательны - не применяйте ручку для удаления родинок и родимых пятен. Такие операции должен выполнять только врач после соответствующих анализов.
Отличное устройство. Ранее имел опыт удаления папиллом в медицинском учреждении при помощи аппарата, работающего на таком же принципе. Данное устройство ничуть не хуже и всегда под рукой. Спасибо продавцу.
У этой зажигалки множество преимуществ: лазерное индукционное зажигание в одно касание; отображение мощности в реальном времени; не подвержена влиянию окружающей среды, ветрозащитная. Легкая и удобная для ношения на улице. Выбирайте цвет по вашему настроению. Заряжается от USB. Идеальный вариант подарка. На данный товар действует отличная скидка.
Зажигалка классная. Купила мужу в подарок на новый год. Пришла просто в пакете. Доставка быстрая, заказала 11.11, пришла 25.11 в "Пятерочку". Мне нравится такая доставка: получить можно в любое время без выходных с 8 до 22. Гравировка на зажигалке классная. Заряжена полностью. Прикольно включается.
Необходимый инструмент в хозяйстве! Легкий, удобный в использовании и хранении мини-аппарат идеально запечатывает остатки пищи, тем самым дольше сохраняя еду свежей. Просто скользите аппаратом по краям, и все готово — продукт герметично запакован. Инструмент с защитой от влаги, прочный и долговечный. Сделан из АБС-пластика и нержавеющей стали. Заказывайте на сайте за полцены!
Ночной проектор-светильник не только создаст звездное небо вокруг, но и превратит вашу комнату в спокойный и расслабляющий подводный оазис. Работает со смартфонами через Bluetooth. Свет мерцает и меняет шаблоны в ритм музыки, в результате чего происходит проекция звездного неба. Возможность регулировки яркости и 10 цветов на выбор. Красочный светильник крепится к потолкам или стенам и создает романтическую, расслабляющую или уютную атмосферу. Работает через пульт дистанционного управления, есть таймер автоматического отключения. Добавьте вашей комнате волшебства. Заказывайте на сайте с ускоренной доставкой.
Замечательный проектор, заказ пришел через 4 дня в Воронеж, приехал хорошо упакованным. Освещает весь потолок, имеет много режимов. Колонка работает на удивление довольно хорошо, если не включать на всю громкость (для вечеринок, например). А если просто спокойно посидеть наедине с собой, то колонка хорошая. Свою цену полностью оправдывает, рекомендую. Это моя новая любовь.
Эксклюзивный светодиодный светильник будет напоминать о радостных моментах или счастливых событиях вашей жизни. Вы можете добавить выбранную вами фотографию для печати прямо на лампе! Продавец просит присылать четкие фотографии для качественного изображения. Лампа может гореть до 10 часов. Коснитесь металлического кольца в нижней части лампы, чтобы включить или выключить светильник и изменить цвет. Также для переключения цвета работает легкое касание лампы. Светильник автоматически подстраивается под освещение. Берите на сайте по хорошей скидке в качестве подарка.
Вещь, которая несомненно попадает в топ-15 важных летних покупок, — штопор. Отпираться не стоит, достаточно просто посчитать количество прошлогодних сторис и фотографий и убедиться в том, что штопор — штуковина довольно важная. Тем более, когда он легок в использовании (работает как насос) и по размерам больше похож на помаду. А значит, легко поместится в кармане.
Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Небольшой фонтан не требует ни подводки шлангов, ни электричества, ни даже батареек. Ему достаточно солнца. Опустите фонтанчик в искусственный пруд на даче или даже в тазик с водой, и под солнечными лучами произойдет настоящее чудо. Красивый вид, успокаивающее журчание и зависть соседей обеспечены. Кстати, на товар действует ускоренная доставка, а продавец предлагает промокоды на скидку при заказе нескольких штук.
Фонтан бомба! Доставка в Оренбургскую область 19 календарных дней, коробочка целая, ни одной вмятины, моторчик загудел, как только оказался на солнце. Все насадки работают, жалко, видео нельзя загрузить.
Отличный фонтан, несколько насадок, пришёл за 2 недели.
Автоматическая мельница для специй и трав - просто незаменимая вещь на кухне, особенно когда вы готовите и мокрыми руками не очень удобно крутить обычную мельницу. Здесь же все просто: засыпал в мельницу приправу, выбрал нужную степень помола и просто нажал кнопку. Благодаря экспресс-доставке выбранный товар приедет к вам всего за несколько дней.
Мельницы отличные, контейнер вместительный, сделаны качественно. В комплекте идут крышки на сопла, сажаются крепко. Брал на замену мельниц взятых на автозаправке фирмы Russell Hobbs - эти намного лучше. Рекомендую к покупке. Приехали до СПб за 4 дня.
Пара красивых солнцезащитных очков никогда не будет лишней, особенно если сейчас, во время распродажи, можно выбрать качественные и модные модели за совсем смешные деньги. Например, дизайнерские очки в форме «кошачий глаз» с классическими и цветными стеклами сейчас продают со скидкой до 50% и быстрой доставкой Плюс.
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Чайник супер, с применением соединился без проблем. Можно подогреть до любой температуры, например, для малыша сделать еду, чтобы не перегреть. Есть всякие игры с цветами на внимание, память. Есть режим дискотеки.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.
Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Если хотите расслабиться после работы, снять мышечную боль и напряжение, а также просто позаботиться о своем здоровье, тогда массажная подушка - это ваш выбор. Усовершенствованная изогнутая форма и 16 встроенных массажных шариков и эффект компресса позволяют получить максимальный эффект уже за считанные минуты. Подушка подходит не только для шейно-воротниковой зоны, но и для других частей тела. Ее удобно использовать как дома, так и в машине во время поездки или на работе. Приятная и аккуратная подушка выполнена из экокожи, которую легко чистить.
Массажер мне понравился. Регулируется скорость. Имеет несколько режимов. Работает подогрев. Массажирует отлично. Шейный отдел можно лежа, грудной и поясничный делала сидя. Доставлен курьером. Лично я очень рекомендую.