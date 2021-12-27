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14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие оптические иллюзии года

Ежегодный международный конкурс Illusion of the Year назвал лучшие оптические иллюзии уходящего 2021 года.

Первое место в этом году заняла оптическая иллюзия от Мэта Ричарда из Великобритании под названием «Фантомный ферзь». Иллюзия в этом видео показывает шахматную доску и ее отражение в зеркале. Однако есть призрачная фигура Белой королевы (ферзя), которая появляется только как отражение, оставляя таинственный пустой квадрат на переднем плане. Иллюзия достигается за счет создания замаскированного «плаща-невидимки», который прячет королеву под определенным углом обзора.

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На втором месте оказалась иллюзия «Меняющаяся комната» от Майкла Коэна из Колледжа Амхерста при Массачусетском технологическом институте. Эта иллюзия основана на феномене слепоты к постепенным изменениям. Вещи в комнате по одной меняются, но заметить это можно только на стоп-кадрах.

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Третье место досталось движущимся двойным кольцам, которые на расстоянии совершают полные обороты на 360 градусов. Но если их поместить ближе друг к другу, то кажется, будто они движутся лишь вполоборота. В этой иллюзии показывается, как мозг воспринимает и «редактирует» информацию о том, что кольца не могут проходить сквозь друг друга. Авторы иллюзии — Давэй Бай и Брент Стрикленд из Франции.

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В десятку лучших иллюзий года также попали цветные кроксы. Паскаль Уоллиш и Майкл Карлович из США обыграли интернет-споры о разном восприятии цвета предметов и показали, как он может меняться в зависимости от освещения.

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Еще одна интересная иллюзия попала в список лучших в этом году. Это иллюзия с белыми точками от Кристофера Тайлера и Дэвида Филлипса из Городского университета Лондона, Великобритания. В ролике мы видим объемное очертание города, но как только видео останавливается, город пропадает и превращается в набор точек.

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Екатерина Гура

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