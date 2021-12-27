В США обнаружили самого древнего гигантского ихтиозавра

Палеонтологи из США рассказали о новой удивительной находке — гигантском ихтиозавре, найденном в пустыне Блэк-Рок в Неваде.
На этом месте много миллионов лет назад был океан, а потому в местных каньонах ученые уже многие десятилетия находят различные окаменелости доисторических морских существ.
В 1998 году в скале палеонтологи обнаружили странные окаменелые позвонки очень большого существа, но полноценные исследования были начаты лишь в 2011 году. В декабре 2021 года ученые наконец представили всему миру таинственное морское существо, которое получило название Cymbospondylus youngorum. Специалисты обнаружили его череп вместе с частью позвоночника и передними конечностями, а также часть плеча.
Этот гигантский ихтиозавр имел череп длиной в два метра, тело — 17 метров, а его вес достигал 45 тонн. Он жил в эпоху среднего триаса (244−242 миллиона лет назад) и обладал вытянутым телом с хвостом и конечностями-плавниками, и длинной мордой с острыми зубами. Как предполагают ученые, он охотился на рыбу, кальмаров и ихтиозавров меньшего размера.
Специалисты отмечают, что найденный Cymbospondylus youngorum был самым большим животным на Земле и первым гигантским существом в истории планеты, поскольку и динозавры, и киты стали гигантами гораздо позже.
Кроме того, ученые отмечают уникальность этого древнего существа, которое произошло от сравнительно небольших наземных существ, ушедших жить в океан, и всего за три миллиона лет превратившегося в невероятного гиганта. По словам авторов исследования, первые ихтиозавры были не больше метра. Для сравнения, китам для этих целей потребовалось около 45 миллионов лет, пишет Phys.org.