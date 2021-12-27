18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тигрица показала своих тигрят на камеру фотоловушки (видео)
В Еврейской автономной области случилось пополнение.
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Новые записи с фотоловушки, установленной в лесу Еврейской автономной области, порадовали специалистов хорошей новостью. Одна из «матерей-основательниц» тигриной группировки в этом районе — тигрица Светлая — снова стала мамой.
Хищница гордо продефилировала мимо фотоловушки вместе с двумя 4−5-месячными тигрятами. Которые, в свою очередь, даже успели громко покричать на камеру.
Специалисты полагают, что отцом тигрят, скорее всего, является тигр Гром, который неоднократно был замечен в этом районе и флиртовал со Светлой громким рыком.
Сообщается, что у Светлой это уже третье потомство. Сейчас группировка амурского тигра в ЕАО оценивается как минимум в 20 особей.
Екатерина Гура