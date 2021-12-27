Археологи нашли в Нидерландах большой форт Калигулы

Недалеко от Амстердама на берегу реки Ор-Эй ученые обнаружили большое военное укрепление времен Римской империи. Специалисты полагают, что форт на тысячу солдат был основан императором Калигулой в рамках подготовки к его вторжению в Британию примерно в 40 году нашей эры.
Часть военного укрепления частично была найдена еще несколько десятилетий назад, но археологи не знали его истинного размера и предназначения.
Новые раскопки и детальное исследование данных и местности раскрыли эти секреты.
По словам ученых, внутри форта были найдены доказательства личного присутствия там Калигулы — на территории были обнаружены бочки для вина с инициалами правителя, а также некоторые личные вещи.
Специалисты полагают, что этот форт служил самым северным укреплением римлян в Европе и был нужен Калигуле для подготовки вторжения в Британию, которое, впрочем, так и не получилось — императора убили раньше.
Зато укрепление пригодилось новому правителю. Именно оттуда Клавдий отправил войска в Кент в 43 году нашей эры, после чего за 3 года Британия стала частью Римской империи.