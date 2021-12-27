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18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли в Нидерландах большой форт Калигулы

Он был построен для подготовки вторжения в Британию в 40-м году нашей эры.

Недалеко от Амстердама на берегу реки Ор-Эй ученые обнаружили большое военное укрепление времен Римской империи. Специалисты полагают, что форт на тысячу солдат был основан императором Калигулой в рамках подготовки к его вторжению в Британию примерно в 40 году нашей эры.

Часть военного укрепления частично была найдена еще несколько десятилетий назад, но археологи не знали его истинного размера и предназначения.

Новые раскопки и детальное исследование данных и местности раскрыли эти секреты.

По словам ученых, внутри форта были найдены доказательства личного присутствия там Калигулы — на территории были обнаружены бочки для вина с инициалами правителя, а также некоторые личные вещи.

Специалисты полагают, что этот форт служил самым северным укреплением римлян в Европе и был нужен Калигуле для подготовки вторжения в Британию, которое, впрочем, так и не получилось — императора убили раньше.

Зато укрепление пригодилось новому правителю. Именно оттуда Клавдий отправил войска в Кент в 43 году нашей эры, после чего за 3 года Британия стала частью Римской империи.

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