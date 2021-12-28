15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Москве на уличных экранах покажут новогодний концерт от «ВКонтакте»
В шоу «STAR Трек: Новый Год ВКонтакте» примут участие популярные музыканты, блогеры и даже космонавты.
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1 января в 17:00 в онлайн-сообществе «Официальные страницы» начнется главный молодежный праздничный концерт года «STAR Трек: Новый Год ВКонтакте». Но посмотреть его можно будет не только в сети, шоу будет транслироваться и на главных уличных экранах столицы — на фасадах кинотеатра «Октябрь» и гостиницы «Космос», а также на Таганской площади.
Ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а участие в концерте примут те артисты, которых часто слушают во «ВКонтакте». Например, дуэт HammAli & Navai, чья «Птичка» стала треком года в VK Музыке, а также Big Baby Tape — релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru и попал в топ-10 альбомов. Также свои хиты исполнят «Руки вверх!», «Ленинград», Сергей Шнуров со своим новым проектом «Зоя», а также ESMI и Constantine.
В праздничном концерте примут участие блогеры Карина Кросс, Женя Ершов и Ваня Дмитриенко. В VK Звонках они пообщаются со своими поклонниками и сыграют с ними в игры.
Изюминкой праздничного концерта «STAR Трек: Новый Год ВКонтакте» станет специальное поздравление из космоса от российских космонавтов с МКС.