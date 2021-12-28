16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали самые опасные места в автобусе во время пандемии
Лучше всего садиться у окна.
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Специалисты исследовательского центра IBM Research Europe решили выяснить, как вирус быстрее всего распространяется в общественном транспорте. Для этого они построили модель циркуляции воздуха в салоне автобуса.
В своем исследовании ученые брали во внимание показатели влажности, испарения, теплообмена динамики воздуха и капель, и воздействие вентиляционных систем. С помощью получившейся модели специалисты определили самые безопасные места, сидя на которых у пассажиров будет меньше шансов подхватить вирус.
Оказалось, что во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки лучше выбирать места у окон — там пассажиры меньше всего вдыхают частицы вирусов. Кроме того, больные пассажиры с меньшей вероятностью могут заразить окружающих.
Также на распространение вируса мало влияют и стоящие в середине автобуса пассажиры, но они больше подвержены риску заразиться. А вот сидячие места у прохода и заражаются, и разносят вирус быстрее остальных. Выдыхаемый ими воздух с частицами вируса просто оседает вниз, попадая на других пассажиров и их вещи.
Екатерина Гура