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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что рыбы-брызгуны умеют считать

Эксперименты с «плевками» в монитор это подтвердили.

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Небольшие рыбки-брызгуны вполне способны подсчитать количество еды, выяснили исследователи из Италии.

Они выбрали для эксперимента брызгунов, так как эти рыбы очень эффектно добывают себе пищу, и их выбор можно зафиксировать на камеры, сообщает New Scientist. Заметив добычу, рыбки очень метко плюют в нее струей воды на дистанцию 1−2 метра, чтобы оглушить, а затем едят.

Исследователи поставили перед рыбками мониторы, на которых отображалось разное количество пищи. Практически всегда брызгуны плевали в монитор, на котором было изображено больше точек.

Чтобы усложнить задачу, ученые создали алгоритм, который произвольно менял размеры точек и их положение. Например три точки на одном мониторе казались более крупными, чем пять точек на другом. Несмотря на это рыбки все равно плевали в монитор с большим количеством точек. Это говорит о том, что они реагировали именно на количество, а не на размер.

В дикой природе очень сложно понять, свойственно ли рыбам и другим животным понимание количества, так как одновременно задействовано множество факторов, говорят ученые. Например, одинокая рыбка, возможно, примыкает к более крупному косяку не потому, что в нем больше рыбы, а потому что такой косяк кажется ей массивнее. Но эксперимент доказал, что рыбы обладают врожденным пониманием количества и не путают его с объемом.

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