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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Братья из США 30 лет дарили друг другу одну и ту же коробку конфет

И никто из них не собирается останавливаться.

Пара братьев из Нью-Гэмпшира уже более трех десятилетий соблюдает необычную праздничную традицию — ежегодно они дарят одну и ту же коробку конфет на Рождество.

Как рассказал Райан Уоссон журналистам, в 1987 году он в шутку подарил своему брату Эрику коробку конфет в рождественском стиле, потому что он знал: брату точно не понравится такой «слащавый» подарок.

Эрик к конфетам даже не прикоснулся. Он выждал год и подарил брату на Рождество эту же коробку. Так появилась забавная традиция. «Ни один из нас не сдается, ведь мы — два сапога пара», — заявил Райан Уоссон в комментарии WMUR-TV.

Братья сказали, что их ежегодные подарки друг другу стали креативными, с тщательно продуманными розыгрышами с участием членов семьи, друзей, коллег и даже местного шерифа.

«Был год, когда конфеты подтаяли, и с тех пор выглядят неважно», — добавил Эрик, рассказав, что с тех пор сладости обзавелись дополнительной коробкой, но сами остались прежними.

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Анна Лысенко

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