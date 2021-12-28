Братья из США 30 лет дарили друг другу одну и ту же коробку конфет

Пара братьев из Нью-Гэмпшира уже более трех десятилетий соблюдает необычную праздничную традицию — ежегодно они дарят одну и ту же коробку конфет на Рождество.
Как рассказал Райан Уоссон журналистам, в 1987 году он в шутку подарил своему брату Эрику коробку конфет в рождественском стиле, потому что он знал: брату точно не понравится такой «слащавый» подарок.
Эрик к конфетам даже не прикоснулся. Он выждал год и подарил брату на Рождество эту же коробку. Так появилась забавная традиция. «Ни один из нас не сдается, ведь мы — два сапога пара», — заявил Райан Уоссон в комментарии WMUR-TV.
Братья сказали, что их ежегодные подарки друг другу стали креативными, с тщательно продуманными розыгрышами с участием членов семьи, друзей, коллег и даже местного шерифа.
«Был год, когда конфеты подтаяли, и с тех пор выглядят неважно», — добавил Эрик, рассказав, что с тех пор сладости обзавелись дополнительной коробкой, но сами остались прежними.