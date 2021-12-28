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18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что хомяки любят крепкий алкоголь и не пьянеют

У грызунов оказалась очень высокая толерантность к этанолу.

Специалисты Аляскинского университета провели опыты с хомяками, чтобы изучить их толерантность к алкоголю. Подобные опыты проводили техасские ученые еще в 1950-х годах. Тогда они выяснили, что хомяки могут выпить гораздо больше лабораторных крыс, кроме того, их к горячительным напиткам приучать не нужно — в отличие от крыс, которые добровольно пить не хотели, а алкоголь им разводили с водой и сахаром.

Сейчас ученые продолжили изучать алкогольные пристрастия хомяков в новых экспериментах и узнали, что между крепким алкоголем и водой эти грызуны выбирают первое.

Они могут выпить до 18 граммов этанола в день, что эквивалентно выпитому человеком 1,5 литрам ликера Everclear, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый крепкий ликер в мире. 

Кроме того, даже от таких доз хомяки практически не пьянеют. Ученые определили это путем визуальных тестов, в которых степень опьянения грызунов оценивали по четырехбалльной шкале пошатываний, где ноль — отсутствие видимого раскачивания, а четыре — состояние, когда хомяк падает на бок и не шевелится.

Оказалось, что даже при очень больших дозах алкоголя лабораторные хомяки никогда не набирали более 0,5 балла и визуально ничем не выдавали свое состояние.

Печень хомяков легко перерабатывает этанол и лишь его малая доза попадает в кровь.

Ученые объясняют эти результаты природным механизмом адаптации. Дело в том, что 
в условиях дикой природы эти грызуны запасаются на зиму различными фруктами, ягодами и семенами, многие из которых подвержены брожению. Этими запасами хомяки могут питаться долгое время, а потому и имеют такую природную высокую толерантность к алкоголю, пишет The Atlantic.

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Екатерина Гура

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