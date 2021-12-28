18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что хомяки любят крепкий алкоголь и не пьянеют
У грызунов оказалась очень высокая толерантность к этанолу.
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Специалисты Аляскинского университета провели опыты с хомяками, чтобы изучить их толерантность к алкоголю. Подобные опыты проводили техасские ученые еще в 1950-х годах. Тогда они выяснили, что хомяки могут выпить гораздо больше лабораторных крыс, кроме того, их к горячительным напиткам приучать не нужно — в отличие от крыс, которые добровольно пить не хотели, а алкоголь им разводили с водой и сахаром.
Сейчас ученые продолжили изучать алкогольные пристрастия хомяков в новых экспериментах и узнали, что между крепким алкоголем и водой эти грызуны выбирают первое.
Кроме того, даже от таких доз хомяки практически не пьянеют. Ученые определили это путем визуальных тестов, в которых степень опьянения грызунов оценивали по четырехбалльной шкале пошатываний, где ноль — отсутствие видимого раскачивания, а четыре — состояние, когда хомяк падает на бок и не шевелится.
Оказалось, что даже при очень больших дозах алкоголя лабораторные хомяки никогда не набирали более 0,5 балла и визуально ничем не выдавали свое состояние.
Ученые объясняют эти результаты природным механизмом адаптации. Дело в том, что
в условиях дикой природы эти грызуны запасаются на зиму различными фруктами, ягодами и семенами, многие из которых подвержены брожению. Этими запасами хомяки могут питаться долгое время, а потому и имеют такую природную высокую толерантность к алкоголю, пишет The Atlantic.
Екатерина Гура