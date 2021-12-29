11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
На шахте в США нашли загадочный ярко-голубой минерал
Его состав пока непонятен.
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На старой медной шахте в американском штате Мичиган работники заметили загадочный ярко-голубой минерал.
Вкрапления голубого обнаружили на каменных стенах третьего уровня шахты на руднике рядом с городком Гринлэнд. Специалисты пока не смогли его идентифицировать, а в соцсетях вокруг снимков «странного минерала» начался ажиотаж.
Однако представители шахты настроены скептически. Они не считают находку чем-то новым и предполагают, что это «вторичный минерал, который возникает в результате реакции с воздухом и водой».
«Посторонние металлы попали в этот район из-за мусора, оставленного в шахте. Олово, цинк, свинец, железо и другие металлы, оставшиеся в воде, могут выпадать в осадок в воду и медленно взаимодействовать с другими веществами», — говорят представители шахты.
Владелец Adventure Mine Мэтт Портфлит рассказал Michigan Live, что третий уровень, где был обнаружен минерал, был заполнен грунтовыми водами. Осенью воду откачали. Начав исследовать ранее затопленный участок, работники и нашли небольшие ярко-голубые пятна.
Портфлит считает, что идентифицировать такие минералы будет сложно, поскольку без воды они могут разрушаться.
Анна Лысенко