Ассиметричные очки продают по прошлогодним ценам

Очки необычной формы завоюют не только ваше внимание, но и внимание всех вокруг. Вместе с очками в подборку собрали интересные товары и аксессуары, которые были созданы для того, чтобы появиться в вашем доме! Да еще и по привлекательным ценам, что ни на есть — прошлогодним! Успевайте закупиться на праздниках и порадовать себя и близких.
Очки для зрения в стильной оправе с линзами для дальнозоркости необычной формы точно привлекут не только ваше внимание, но и внимание ваших собеседников. От вас будет не оторвать глаз! Они помогут вам насладиться жизнью в полном объеме и легко справляться с ежедневными и привычными делами: гулять, читать, рисовать или водить машину. Выполнены в разных цветах: от леопардового до розового. На сайте действует хорошая скидка.
Крутой смарт с диагональю 43" по своей “начинке” — доступный аналог более дорогих моделей от знаменитых торговых марок. У него полноэкранный дизайн (вы не видите “ограничивающую” рамку по периметру), прочный металлический корпус, видео в разрешении 4К, система динамического улучшения цвета, последняя версия ОС Android и голосовая система управления, что невероятно удобно. К тому же, при желании телевизор можно интегрировать в систему умного дома. Не телевизор, а суперсовременная интеллектуальная система!
Телек бомба! Покупайте и не думайте. 100% звук, изображение и дизайн супер. Качество исполнения на 10 баллов. Спасибо продавцу. Все быстро и качественно. Доставка на 2 день в Москву, отдельное спасибо курьеру. Рекомендую 100%.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
В новой версии популярнейших наушников от Apple помимо обновленного дизайна появилось активное шумоподавление, нивелирующее внешний шум и сменные силиконовые вкладыши нескольких размеров, а звучание теперь оптимизируется под конкретного пользователя: встроенный процессор анализирует форму уха и прилегание к нему вкладышей и в зависимости от этого подстраивает частоты. И последнее: на ножке наушников появилась специальная зона, которая распознает силу нажатия и позволяет таким образом управлять разными вещами — например, активировать режим слышимости окружающего мира и переключать музыкальные треки.
Очень сильно переживал что придёт, начитавшись противоречивых отзывов. Распаковку снимал на видео, а то бывали уже случаи … Доставка до постамата заняла 10 дней, в срок, что очень важно для меня. Сверил серийник на коробке и зарядном чехле-совпадают. На каждом наушнике свой серийник. Пробил по сайту эпл, всё в порядке, добавил дату покупки. Надпись на кабеле присутствует. Телефон всё прекрасно распознаёт, все функции работают. Все какие знал проверки - наушники прошли. К покупке рекомендую!
Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!
Красивый и стильный антибактериальный увлажнитель воздуха позаботится о комфорте в вашем доме. Система стерилизации с УФ-излучением делает распыляемый пар чистым и полезным. Удобная конструкция заливки воды сверху. Запатентованный электрический водяной клапан с низким уровнем шума. Вы точно не пожалеете, когда купите этот товар. Вы будете чувствовать себя беззаботно и расслабленно, будто дышите чистым воздухом в горном лесу. Сейчас на данный увлажнитель действует хорошая скидка на сайте. Заказывайте прямиком из России по ускоренной доставке.
Качество на высоте. Доставили за три дня. С приложением сконектился сразу. Можно выставить четыре режима работы. Минимум увлажнения, средне, максимум и самому выставить процент. Посмотрим, как зимой будет работать, когда батареи включат.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Красивая пушистая елочка с шишками и белым напылением, имитирующим снег, продается со скидкой и ускоренной доставкой из России. Размеры можно выбрать разные - от 1,2 метра и до потолка. В отзывах к товару - восторги и благодарности покупателей, и рейтинг у новогодней ели очень высокий.
Прекрасный продавец, прекрасный товар!!! Доставка мегабыстрая, курьером до двери!!! Все как и заявлено, товар полностью соответствует картинке и описанию! Я очень довольна! Продавец очень общительный, я неправильно указала адрес, оплата прошла, продавец на высшем уровне все исправил и доставили товар за 3 дня в СПб!
Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.
Comfee CDWI451 — одна из самых популярных посудомоечных машин на AliExpress. Она легко справляется с самыми трудными загрязнениями благодаря более высокой температуре мытья, поддерживает режим минимальной загрузки и отсрочку старта, а также обладает другими современными функциями. Посудомойку доставляют курьером в большинство городов с российского склада. Доставка займет от 2 дней до недели.
Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!
Управляйте умным чайником с любого расстояния! Просто установите мобильное приложение Ready for Sky, и все возможности умного чайника будут доступны вам со смартфона. Вы сможете установить температуру и включить нагрев воды в один клик. По пути с работы включите SkyKettle G214S через приложение, и, вернувшись домой, вы сможете устроить чаепитие, не потратив времени на ожидание. С SkyKettle G214S вы можете нагреть воду без кипячения до 40, 55, 70 или 85°C, используя панель управления прибора. А с помощью мобильного приложения вы легко установите любую температуру нагрева с точностью до 1°C. Вам не придется каждый раз кипятить воду и ждать, когда она остынет до нужной температуры, чтобы приготовить детское питание для малыша, смешать протеиновый коктейль или заварить любимый сорт чая. Доставка из России по ускоренной доставке за полцены на сайте.
Чайник супер, с применением соединился без проблем. Можно подогреть до любой температуры, например, для малыша сделать еду, чтобы не перегреть. Есть всякие игры с цветами на внимание, память. Есть режим дискотеки.
Меховые угги разных цветов изготовлены из натуральной овечьей шерсти, прекрасный вариант недорогой, но качественной домашней обуви. Используется стриженая шерсть, экологично — без вреда для животных! Пушистые угги с шерстяным начесом. Овечий ворс крепится на тканевую основу по технологии кулирного переплетения. Двойной шов. Без использования клея. Надежная антискользящая подошва 8 мм. Легко ухаживать. Заказывайте со скидкой по ускоренной доставке из России.
Мужские натуральные монголки с замком на литой подошве. Мех из натуральной овчины. Удивительно легкие: 1400-1900 г (в зависимости от размера). Выдержат температуру до -25 градусов. Чтобы подобрать верно размер, вам необходимо замерить длину стельки на своей обуви и подобрать соответствующий размер по таблице на сайте. На товар действует хорошая скидка и ускоренная доставка из России.
Первое впечатление хорошее. Мех толстый по всему сапогу и на подошве. В комплекте лежат войлочные стельки. На свой размер, на ноге с запасом под толстый носок. Свободно, ногу не сдавливает — как и надо для зимней обуви. Штанина легко заправляется внутрь и не сдавливается. Осталось узнать, на сколько сезонов хватит.
Сидячая работа, учеба и прочие рабочие процессы напрочь убивают шейный отдел позвоночника. Как вы понимаете, мы заботимся о вашем комфорте и здоровье и рекомендуем вам заняться тем же самым. Для этого не потребуется прием у врача (если мы имеем в виду профилактику, а не лечение). Хватит и обычного массажного устройства. Все же помнят прекрасные ощущения от массажных кресел в торговых центрах? Так вот, больше тратить заветные монетки не придется, ибо часть этого кресла можно купить домой.
Удлиненная приталенная осенне-весенняя куртка-пуховик создана специально для тех, кто ценит удобство, стиль и качество. Двойная молния, пять застегивающихся карманов, ветрозащитные манжеты, отстегивающийся воротник, согревающая вставка на спине, а еще в качестве приятного бонуса - быстрая доставка из России. Разные размеры и цвета позволят выбрать нужную модель специально по вашему вкусу.
Отличное качество! Никаких дефектов. Ткань плотная, водоотталкивающая. Не блестящая, приятная на ощупь. Цвет темно-зеленый (Army green). При комнатном освещении кажется черным. Очень теплая, и довольно увесистая. На мой рост 187 см и вес 70 кг идеально сел 3XL размер. Этот размер посоветовал продавец. Рукава не в притык. Запас имеется. Фасон больше облегающий. Длина почти до колен. Для зимы очень важно. Продавца рекомендую, за такую цену по месту ничего не купить !
Xiaomi Redmi 9A с большим 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+ и огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч. В основе установлен процессор MediaTek Helio G25, есть камера на 13 Мп и фронталка на 5 Мп.
Эта крутая мини-сауна несомненно является одной из самых интересных находок на АлиЭкспресс. И, судя по отзывам, покупатели от нее в восторге, ведь с ней можно устроить настоящий спа-сеанс не выходя из дома. Компактная парилка представляет из себя герметичную палатку с парогенератором, она занимает лишь один квадратный метр, экономно расходует электричество, имеет 9 разных режимов нагрева, таймер и регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Эта мини-сауна способствует похудению, отлично расслабляет мышцы, помогает улучшить состояние кожи и положительно влияет на нервную систему.
Все точно соответствует описанию. Пар мягкий, сеанс получается примерно на 15 минут. Товаром полностью доволен, оправдал все ожидания. Размер нормальный - больше не требуется (рост 183 см). Докупил туристический складной стул. Принял три сеанса, ощущения примерно такие же как в хамаме.
Хорошая возможность запастись стильными подарками для близких или купить любимое украшение себе. На потрясающие керамические наборы HUADIE, в которые входят серьги и кольцо, действует скидка и промокод на 200 рублей.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол.
Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь
процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире,
что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая
доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.
Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки… А ещё, конечно же, гирлянда! Без неё никуда. Если уж не на ёлку, то можно на шторы, например. В любом случае добавит атмосферы, да и потом можно все 365 дней не снимать и сохранять праздничную атмосферу.
Профессиональный спортивный тренажер для домашних тренинровок. Компактный тренажер (1,33 метра в длину) не займет много места и позволит использовать его даже на балконе. Благодаря встроенному LED-дисплею вы сможете наблюдать за обновлением данных в режиме реального времени. Дисплей покажет вам потраченные калории, расстояние, время и скорость тренировки. Отличная амортизация тренажера позволит бережно позаботиться о здоровье ваших колен. Износостойкое и противоскользящее покрытие. Обновленная смазочная система. Отслеживайте свои результаты в приложении. Заказывайте по суперцене с ускоренной доставкой из России.
Чемодан из коллекции Freedom изготовлен из высокопрочного пластика ABS. Четыре прочных полиуретановых колеса позволяют легко перемещать чемодан. Телескопическая прорезиненная ручка с фиксатором и кодовый замок. Особенности данной модели: прочные колеса, отделение с эластичными ремнями, предохраняющими одежду от перемещения; отделение на молнии; карман на молнии. Заказывайте с функцией ускоренной доставки из России по сниженной цене!
Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год.
Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Благодаря особенностям структуры фильтр Аквафор Трио Норма удаляет ржавчину,
примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален
надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные
вещества размером до 0,8 микрон. Этот фильтр для воды
— экономичный вариант глубокой очистки воды.
Очень стильный и яркий гаджет, который будет незаменимой частью интерьера вашей уборной комнаты. Подсветка унитаза с датчиком движения — ночник, позволяющий экономить электричество при посещении санузла в темное время суток. Устройство автоматически включается при появлении человека, создавая мягкое ненавязчивое освещение. Отключение происходит через две минуты после ухода. Когда включена общая лампа, прибор находится в режиме бездействия.
С наступлением осени солнца становится все меньше, а просыпаться по утрам - все сложнее. Чтобы немного облегчить эту задачу был придуман шикарный девайс - будильник с подсветкой, имитирующий свет восходящего и заходящего солнца, который помогает организм настроиться на правильную волну. Кроме того, можно выбрать и другие подсветки, которые наиболее подходят вашим потребностям и пожеланиям. Светодиодная подсветка экрана, Bluetooth динамик и встроенное FM-радио делают этот будильник особенно полезным. А встроенные звуки природы сделают пробуждение и сон особенно расслабленным и комфортным.
Уютные вечера с хорошей компанией всегда должны сопровождаться вкусной едой. Будь то посиделки за фильмом или дождливый день. Даже одиночество можно заесть вкусняшками. Чтобы не гонять курьеров туда-сюда в ужасную погоду, можно часть вещей сделать самостоятельно. Например, крутую картошку-фри или обжаренные кусочки мяса или овощей. В любом случае что-то во фритюре иногда спасёт не только вечер, но и чью-то жизнь от голодного обморока.