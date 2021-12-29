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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли в Казахстане останки древней принцессы

Ее могила была разграблена, но уцелели многочисленные золотые украшения.

В ходе продолжающихся раскопок около города Каракабак на юго-востоке Казахстана археологи исследовали найденный ранее курган времен гуннов (5−6 века нашей эры) и нашли останки девушки, предположительно, принадлежащей к кочевой элите и похороненной в царском облачении.

Могила оказалась разграбленной, но преступники унесли не многочисленные золотые украшения, а череп погребенной девушки. Помимо костей, ученые нашли в захоронении золотую обкладку деревянной поясной пряжки, золотую серьгу, богатый головной убор, напоминающий диадему византийских царей, части бронзового зеркала, россыпь бусин и наконечник дротика.

Сообщается, что всего в могиле были найдены 64 круглые золотые бляшки диаметром 12−14 миллиметров, две небольшие золотые личины с изображением человеческих лиц, а также одна большая личина диаметром 58 миллиметров.

Скорее всего, большинство из этих вещей были созданы специально для погребального ритуала и не использовались в быту. 

Специалисты уточняют, что частично найденная налобная повязка с украшениями, представляющая собой имитацию диадемы, была отличительным знаком царского происхождения девушки. Похожие повязки присутствуют на портретах римских и византийских императоров.

Исследовав могилу, ученые предположили, что, возможно, девушка была иноземкой, потому что наряд, украшения и другие предметы, найденные вместе с ней, сильно отличаются от других погребений, раскопанных в этом могильнике. Специалисты считают, что, скорее всего, она была представительницей кочевой элиты.

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Екатерина Гура

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