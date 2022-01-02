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08:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Что изучали на МКС: 5 важных открытий года

За прошедший год было опубликовано более 400 научных работ, основанных на исследованиях на борту Международной космической станции. Вот несколько самых важных результатов этих экспериментов.

Источник: Reuters

Как вылечить сердце в космосе

Для будущих космических миссий астронавтам и пассажирам понадобится недюжинное здоровье. К сожалению, космические полеты не лучшим образом сказываются на работе сердца. Но, как оказалось, его можно «починить» с помощью стволовых клеток.

В миокарде человека находится своеобразный «запас» стволовых клеток — так называемых резидентных клеток-предшественников. На Земле они могут постоянно делиться, чтобы развиваться в другие специализированные типы клеток. У новорожденных этот процесс происходит активнее всего. На МКС ученые выяснили, что такие клетки можно использовать для восстановления и замены изношенных или поврежденных сердечных тканей в условиях микрогравитации.

Как защититься от космических лучей

Японское агентство аэрокосмических исследований изучало в космосе материалы, которые могут стать надежной защитой от космических лучей и других типов ионизирующего излучения. Исследователи обнаружили, что для надежного барьера достаточно добавить в полимер немного колеманита — минерала класса из боратов, который образуется при испарении щелочной воды.

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Как превратить микробы в шахтеров

В электронной промышленности и производстве сплавов микроорганизмы уже давно используются для добычи экономически важных элементов из горных пород. Результаты исследования Европейского космического агентства показывают, что этот метод, известный как биодобыча, может быть не менее эффективным на Луне и Марсе.

Эксперименты показали, что микробы могут извлекать редкоземельные элементы из базальта — распространенной породы на Луне и Марсе. В условиях микрогравитации они работают даже лучше, чем на Земле. Например, биодобыча ванадия на МКС выросла на целых 283%.

Как не терять костную массу

Продолжительный космический полет — это прямая угроза здоровью костей, микроархитектура которых меняется при отсутствии гравитации. Исследователи из США и Канады выяснили, что существуют определенные биомаркеры, по которым можно предсказать проблемы с костной массой.

Ученые также заметили, что астронавты, которые увеличили свои силовые тренировки на МКС, сохранили прочность своих костей.

Как построить дом на Луне

Если человечество начнет строить базы на Луне и Марсе, оно должно выяснить, как ведут себя в космосе привычные стройматериалы, например, бетон. Исследованием этого вопроса занялись на МКС.

Оказалось, что в алюминате трикальция (важный компонент портландцемента) и гипсовой пасте в условиях микрогравитации появляются интересные структуры — очень пористые полосы и линии, которые содержат много воздуха. Это может влиять на прочность гипса и цемента.

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Анна Лысенко по материалам NASA

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