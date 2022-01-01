09:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Яблоки на елке и Красная вьюга: как праздновали Новый год в России
Интересные факты о главном празднике года.
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Начиная с 1492 года, на Руси новый год начинался с 1 сентября. Все изменилось 20 декабря 1699 года, когда российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года на 1 января. В своем решении он руководствовался традициями Европы, где уже вовсю отмечали этот день подарками, салютами и праздничными банкетами.
В документе царь приказывал украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, а в знак веселья обязательно поздравлять друг друга. Народные гулянья по случаю наступления нового года длились до 6 января. Но история празднования Нового года в России была довольно противоречива. Вспоминаем самые необычные факты о главном празднике в году.
Новогодняя елка как символ праздника появилась в 1700 году. Но после смерти Петра I — в 1725 году — елки перестали повсеместно ставить в домах и украшали ими лишь трактиры. Вернула традицию княгиня Александра Федоровна в 1818 году. А первую публичную елку нарядили в 1852 году в здании петербургского Екатерингофского вокзала.
После февральской революции новое правительство запретило праздновать Новый год, назвав его «буржуазной прихотью». Но без праздника народ не оставили, а заменили Новый год на праздник Красной вьюги, который символизировал «начало мировой революции».
До середины 1930-х годов празднование Нового года строго каралось. Но затем старую традицию решил возродить Иосиф Сталин. В 1936 году в Колонном зале Дома Союзов устроили первую в СССР елку для детей и молодежи, также была выпущена газета с поздравлением, а в продаже появились елочные украшения с портретами вождя. С этого года новогодние утренники стали проводить в школьных и дошкольных учреждениях. Тогда же всем педагогам раздали пособие «Елка в детском саду».
В середине ХIХ века в России елки украшали едой: яблоками, конфетами, пряниками, кусочками сахара и овощами. А на макушке обязательно устанавливали вифлеемскую звезду. В богатых семьях елку могли украшать драгоценностями — перстнями и ожерельями. В советские времена появились фабричные игрушки, а украшения на главной государственной елке стали отражать стратегические планы страны — на елку вешали миниатюрные танки, самолеты, тракторы и корабли. Хрущев любил украшать ель игрушечными початками кукурузы и других овощей. А чуть позже на ветвях появились серебристые спутники, ракеты и космонавты. Золотую рождественскую звезду в СССР заменили на красную пятиконечную.
Сначала Новый год проходил без Деда Мороза. Впервые образ сказочного старика появился лишь в конце XIX века, но и тогда не приобрел массового распространения. Лишь в конце 1930-х годов — после возвращения новогодних праздников в СССР — кинематографисты сделали Деда Мороза популярным.
Однако еще задолго до этого у восточных славян зимой была традиция — задабривать мифического духа холода, которого называли Трескун, Студенец или Мороз. Он изображался в виде сурового седого старца в длинной шубе и шапке, который ударом своего посоха замораживал природу и наказывал непослушных детей. Тогда подарки (они же жертвоприношения) полагалось дарить именно старцу, а не наоборот.
Считается, что нынешний Дед Мороз — это смесь мифического славянского Мороза, западного Санта-Клауса и реального Святого Николая, жившего в Турции в IV веке.
Что касается Снегурочки, то она также не сразу стала верной спутницей Деда Мороза на праздниках. Изначально сказочный старик приходил к детям вместе с мальчиком Новым годом, одетым в синий костюм. Снегурочка появилась из народных сказок и представляла собой ожившую снежную фигуру, которую слепили бездетные старик со старухой.
Популярной эта героиня стала в 1873 году после одноименной пьесы Александра Островского, где она была дочерью Мороза и Весны. Этот образ долго оставался лишь в сказках, но в 1950-х годах ее решили объединить с Дедом Морозом, но назвали не дочкой, а его внучкой. Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной считается село Щелыково Костромской области.
Первые новогодние открытки в России появились в 1897 году. Над их созданием работали самые известные художники: В. Васнецов, И. Билибин, И. Репин, К. Маковский, А. Бенуа. На новогодних открытках изображались карнавалы, народные гулянья, бокалы с шампанским, часы и влюбленные пары. После революции и запрета Нового года открытки с поздравлениями вновь появились лишь в 1937 году. Самой распространенной и популярной было изображение большой пятиконечной звезды с надписью «С Новым годом!».
Самая известная новогодняя песня «В лесу родилась елочка» впервые появилась более века назад, в далеком 1903 году. Стихотворение авторства простой учительницы и библиотекаря Раисы Кудашевой было опубликовано в детском журнале «Малютка». Через два года композитор Леонид Бекман положил их на музыку и сделал «елочку» самым главным новогодним хитом.
Традицию поздравлять граждан с Новым годом по телевидению ввел Леонид Брежнев в 1970 году. С тех пор без праздничного выступления президента не обходится ни один Новый год. Но 31 декабря 1991 года случился «сбой» — в прямом эфире Первой программы телевидения вместо главы государства телезрителей поздравлял писатель-сатирик Михаил Задорнов, выступавший в роли ведущего «Голубого огонька». Он не уложился в хронометраж, из-за чего была задержана трансляция боя курантов и советские граждане встретили Новый год с опозданием.
А еще одно необычное поздравление россияне услышали в 1999 году, когда президент Борис Ельцин досрочно сложил свои полномочия.