15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки природы 2021 года (фото)
В числе финалистов оказались и два российских фотографа.
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Профессиональное жюри международного фотоконкурса природы Nature photographer of the year 2021 объявило победителей.
Среди нескольких тысяч снимков, присланных на конкурс фотографами со всего мира, были отобраны 60 финалистов, отметившихся в 13 категориях.
Главный приз в три тысячи евро получил фотограф из Норвегии Терье Колаас за снимок «Зимняя миграция», запечатлевший массовый перелет розоногих гусей.
Победители в каждой из номинаций также получили денежные призы и фотооборудование.
В список финалистов попали два фотографа из России. Денис Будков стал победителем категории «Пейзаж» за свой снимок «Логово Дракона», на котором он запечатлел самый активный и высокий вулкан на Камчатке — Ключевской. А Дмитрий Кох занял второе место в категории «Подводный мир» со снимком «Дом дельфинов».