Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Замерзание мыльного пузыря показали на видеоМаленькое зимнее чудо
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
40Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие снимки природы 2021 года (фото)

В числе финалистов оказались и два российских фотографа.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Профессиональное жюри международного фотоконкурса природы Nature photographer of the year 2021 объявило победителей.

Итоги-2021
Главные события, фотографии, открытия и рекорды

Среди нескольких тысяч снимков, присланных на конкурс фотографами со всего мира, были отобраны 60 финалистов, отметившихся в 13 категориях.

Главный приз в три тысячи евро получил фотограф из Норвегии Терье Колаас за снимок «Зимняя миграция», запечатлевший массовый перелет розоногих гусей.

Победители в каждой из номинаций также получили денежные призы и фотооборудование.

В список финалистов попали два фотографа из России. Денис Будков стал победителем категории «Пейзаж» за свой снимок «Логово Дракона», на котором он запечатлел самый активный и высокий вулкан на Камчатке — Ключевской. А Дмитрий Кох занял второе место в категории «Подводный мир» со снимком «Дом дельфинов».

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь