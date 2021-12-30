17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница воссоздает известные картины вместе со своей собакой
В их коллекции уже более 300 копий.
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26-летняя художница Элиза Рейнхардт из американского штата Техас во время пандемии потеряла свою работу в галерее, а потому начала заниматься творчеством дома. Но это занятие часто прерывал ее активный пес Финн, а потому она решила привлечь к работе и его.
Элиза вдохновилась многочисленными арт-флешмобами по воссозданию известных картин из подручных материалов и вместе с Финном стала делать свои копии. За полтора года они смогли повторить более 300 классических картин.
Кроме того, на их счету есть много копий картин современных художников, поздравительных открыток и постеров к фильмам. Забавных работ у них скопилось предостаточно, чтобы выпустить целую книгу, что они недавно и сделали.
Аккаунт Элизы в соцсетях стал очень популярен, а потому она намерена продолжать воссоздавать картины вместе со своим питомцем. Девушка отмечает, что старается не просто копировать детали и цвета, а переосмысливать произведения и добавлять в них немного юмора. Художница говорит, что Финн настолько привык к переодеваниям и фотосессиям, что каждый раз с нетерпением ждет нового задания, пишет Metro.
Екатерина Гура