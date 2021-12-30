18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Физические нагрузки помогают уменьшить тревожность лучше лекарств
Чем они интенсивнее, тем сильнее эффект.
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Специалисты из Гетеборгского университета, Швеция, изучили воздействие физических нагрузок на психическое здоровье людей.
В эксперименте, который длился 12 недель, ученые следили за состоянием 286 пациентов (в основном, женщины 39 лет) с тревожным синдромом. Около половины участников исследования к тому моменту жили с тревогой более 10 лет.
Путем жеребьевки участников разделили на две группы, которые занимались спортом под руководством физиотерапевта три раза в неделю по 60 минут. Первая группа занималась в умеренном режиме, а вторая — с более тяжелыми кардио и силовыми тренировками. На протяжение всех 12 недель участники рассказывали ученым о своем состоянии и тяжести симптомов тревоги, среди которых: нервозность, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение и дрожь.
Результаты эксперимента показали, что в обеих группах симптомы тревожности заметно снизились.
В первой группе, которая занималась умеренными физическими нагрузками, вероятность улучшения симптомов возросла в 3,62 раза. А во второй группе, которая тренировалась интенсивнее, эти показатели были выше (4,88 раз).
На данный момент стандартными методами лечения тревоги являются когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и психотропные препараты. Но такое лечение доступно не многим из-за дороговизны приемов психотерапевта и побочных эффектов от лекарств. Ученые надеются, что проведенные ими исследования смогут помочь большему количеству людей справиться с тревожным синдромом и улучшить свое психическое здоровье.
Екатерина Гура